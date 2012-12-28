Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
сегодня, 11:34
В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 6,2
Данных о пострадавших пока не поступало.
Уточняется, что подземные толчки произошли в 24 км северо-востоку от города Мене-Гранде. Он находится на востоке озера Маракайбо, в важном для нефтяной промышленности страны регионе.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение было зафиксировано в 23:51 по местному времени на глубине около 7,8 км. Поземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких близлежащих районах.
Сообщений о возможных пострадавших пока не поступало. Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо подтвердил, что значительных разрушений не было.
