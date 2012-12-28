Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Не более 60 литров в одни руки»: на липецких АЗС ажиотаж
Общество
На Октябрьском мосту столкнулись три автомобиля
Происшествия
Цены на бензин растут все быстрее
Общество
Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Общество
Дмитрий Харатьян побывал на могиле деда в Липецке
Общество
Житель Липецка задержан за мошенничество с автозапчастями на сумму свыше 2 млн рублей
Происшествия
В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
Общество
На площади Петра столкнулись «Рено» и «Матиз»: госпитализирована пара пенсионеров
Происшествия
Еще одной женщине разрешили не возвращать микрозайм, который кто-то оформил на её имя
Общество
Двое на квадроцикле скрылись от охотинспектора
Общество
Читать все
Цены на бензин растут все быстрее
Общество
Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Общество
Детский нейрохирург Руслан Васин: «Тяжелые мотоциклетные травмы никогда не остаются без последствий»
Общество
Двое на квадроцикле скрылись от охотинспектора
Общество
Участников СВО освободили от транспортного налога
Общество
41-летний мужчина в гостях зарезал сожительницу, а потом обчистил её сумку
Происшествия
Дмитрий Харатьян побывал на могиле деда в Липецке
Общество
В области создано представительство Информационного центра СК России
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области ночью ожидаются заморозки
Погода в Липецке
Читать все
В мире
60
сегодня, 11:34

В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 6,2

Данных о пострадавших пока не поступало.

В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 6,2 по шкале Рихтера, — передает РБК со ссылкой на Геологическую службу США.

Уточняется, что подземные толчки произошли в 24 км северо-востоку от города Мене-Гранде. Он находится на востоке озера Маракайбо, в важном для нефтяной промышленности страны регионе.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение было зафиксировано в 23:51 по местному времени на глубине около 7,8 км. Поземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких близлежащих районах.

Сообщений о возможных пострадавших пока не поступало. Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо подтвердил, что значительных разрушений не было.
землетрясение
Венесуэла
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить