Мишустин заявил о повышении МРОТ в России до 27 тысяч рублей с 2026 года

Отмечается, что теперь минимальный размер оплаты труда вырастет до 27 тысяч рублей. Решение будет способствовать увеличению зарплат для 4,5 млн человек.