вчера, 10:45
Мишустин заявил о повышении МРОТ в России до 27 тысяч рублей с 2026 года
Отмечается, что теперь минимальный размер оплаты труда вырастет до 27 тысяч рублей. Решение будет способствовать увеличению зарплат для 4,5 млн человек.
Кроме того, кабмин обсудил проект федерального бюджета на следующую трёхлетку. Предполагается, что на протяжении всего прогнозного периода расходы государственной казны будут незначительно превышать объём доходов. Впрочем, ожидаемый дефицит будет оставаться гораздо ниже, чем в других крупных экономиках, поэтому эксперты считают его некритичным. Как отметили в правительстве, основной объём расходов пойдёт на выполнение социальных обязательств, укрепление обороноспособности и обеспечение технологического лидерства страны, — передает РИА Новости.
Правительство России по поручению Владимира Путина проиндексирует минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года. Об этом в среду, 24 сентября, — сообщил премьер-министр.
«Подготовлены корректировки в действующее законодательство о повышении минимального размера оплаты труда… С 1 января следующего года (он) составит 27 093 рубля. Эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 млн человек», — заявил Мишустин на заседании кабмина.
По сравнению с нынешним уровнем (22 440 рублей) МРОТ планируется увеличить на 20,7%. Таким образом, темпы намеченной индексации могут более чем втрое превысить инфляцию за 2025 год. Её уровень, согласно прогнозу Минэкономразвития, должен составить 6,8%.
Напомним, МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Кроме того, параметр используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также больничных и других обязательных выплат социального страхования.
По закону МРОТ не должен быть ниже 48% медианной зарплаты за позапрошлый год. Речь идёт о статистической величине, показывающей, что половина населения получает меньше указанного значения, а половина — больше. В 2024-м эта сумма составила 56 443 рубля в месяц, — свидетельствуют данные Росстата.
Кроме того, в соответствии с Конституцией России МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения. Сегодня его величина в среднем по стране составляет 19 329 рублей. Власти применяют этот показатель для оценки нуждаемости граждан при предоставлении различных мер государственной поддержки. Речь идёт, например, о пособиях малоимущим семьям с детьми или выплатах пенсионерам, чей доход меньше регионального прожиточного минимума.
«Президент подчёркивал, что минимальный размер оплаты труда уже превышает прожиточный минимум. И такая индексация будет продолжена», — подчеркнул Михаил Мишустин.
По оценкам властей, увеличение МРОТ в следующем году сразу приведёт к повышению заработных плат примерно 4,5 млн россиян, со временем индексация начнёт отражаться и на многих других трудоустроенных гражданах.
