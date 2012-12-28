В правительстве утвердили постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил график выходных на 2026 год. Так как 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, эти выходные переносятся на 31 декабря и 9 января. Благодаря этому новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года.

