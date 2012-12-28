Все новости
В России
11
12 минут назад

В правительстве утвердили постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил график выходных на 2026 год. Так как 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, эти выходные переносятся на 31 декабря и 9 января. Благодаря этому новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года.

Правительство России утвердило календарь праздничных дней в 2026 году, — передает РИА Новости.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году, — сообщила пресс-служба правительства.

В 2026 году — 365 дней, из которых при пятидневной рабочей неделе 247 рабочих дней и 118 праздничных и выходных. Как и в 2025 году, структура года остается неизменной: количество рабочих и нерабочих дней одинаково, без дополнительных переработок или сокращений, что позволяет планировать отпуск и загрузку заранее.

«Пять раз в будущем году будут выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне», — отметил глава Минтруда Антон Котяков.

Так как праздничные нерабочие дни 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, решено перенести их на четверг, 31 декабря, и пятницу, 9 января. В итоге новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

По три дня подряд можно будет отдохнуть в следующие периоды: с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня. Кроме того, выходной день будет 4 ноября в честь Дня народного единства, а 3 ноября — сокращенный рабочий день.

Уточняется, что региональные власти могут вводить дополнительные нерабочие праздничные дни, поэтому производственный календарь субъекта РФ иногда отличается от федерального. Эти решения закрепляются местными нормативными актами.

праздники
выходные
