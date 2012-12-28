Все новости
В России
39
46 минут назад

Банки стали чаще прощать россиянам штрафы за просрочки

Банки стали активнее прощать клиентам штрафы за просрочку платежей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В первом полугодии 2025 года доля таких случаев выросла до 0,6–1,25% против многолетнего уровня в 0,01%. Кроме того, неначисление процентов теперь фиксируется в 36% ситуаций — год назад показатель достигал 20%.

Эксперты объясняют тенденцию желанием финансовых организаций сократить объем просроченной задолженности на ранних этапах.

«Часто судебные расходы и работа коллекторов обходятся дороже самих штрафов», — отметил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

По словам главы направления потребкредитования Инго Банка Дмитрия Долженко, прощение неустоек — это рыночный инструмент для стимулирования должников к оплате.

«В банке «Дом.рф» подтверждают, что отмена штрафов применяется как стандартная мера для достижения договоренностей, однако существенного роста ее использования там не фиксируют», — рассказал директор клиентского сервиса и взыскания Кирилл Малиновский.

«Известия» направили запросы другим крупным игрокам рынка.

Рост лояльности кредиторов аналитики связывают с повышением рисков в банковской системе и стремлением избежать банкротств заемщиков. Ранее Банк России сообщил об ухудшении качества обслуживания ипотечных и автокредитов в первой половине года: доля займов с просрочкой более 90 дней достигла 4% по автокредитам и 1,1% по ипотеке.

На фоне растущей нагрузки граждане все чаще просят послабления по займам. По данным ЦБ, во втором квартале 2025-го количество заявок на кредитные каникулы увеличилось в 2,2 раза год к году — до 233,8 тыс. По ипотечным каникулам рост составил 30% (до 6,5 тыс.), а обращения на реструктуризацию по программам банков подскочили на 87%, до 1,5 млн.

