Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков
В России
39
46 минут назад
Банки стали чаще прощать россиянам штрафы за просрочки
Эксперты объясняют тенденцию желанием финансовых организаций сократить объем просроченной задолженности на ранних этапах.
«Часто судебные расходы и работа коллекторов обходятся дороже самих штрафов», — отметил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.
По словам главы направления потребкредитования Инго Банка Дмитрия Долженко, прощение неустоек — это рыночный инструмент для стимулирования должников к оплате.
«В банке «Дом.рф» подтверждают, что отмена штрафов применяется как стандартная мера для достижения договоренностей, однако существенного роста ее использования там не фиксируют», — рассказал директор клиентского сервиса и взыскания Кирилл Малиновский.
«Известия» направили запросы другим крупным игрокам рынка.
Рост лояльности кредиторов аналитики связывают с повышением рисков в банковской системе и стремлением избежать банкротств заемщиков. Ранее Банк России сообщил об ухудшении качества обслуживания ипотечных и автокредитов в первой половине года: доля займов с просрочкой более 90 дней достигла 4% по автокредитам и 1,1% по ипотеке.
На фоне растущей нагрузки граждане все чаще просят послабления по займам. По данным ЦБ, во втором квартале 2025-го количество заявок на кредитные каникулы увеличилось в 2,2 раза год к году — до 233,8 тыс. По ипотечным каникулам рост составил 30% (до 6,5 тыс.), а обращения на реструктуризацию по программам банков подскочили на 87%, до 1,5 млн.
0
0
0
0
0
Комментарии