Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков
В России
41
52 минуты назад
В Кемеровской области отличникам предоставят бесплатный проезд
Программа «Лига отличников Кузбасса» действует в регионе с 1 сентября. Предполагается, что к 2030-му году с ее помощью минимум 75% учеников Кемеровской области будут участвовать в программах, направленных на профессиональное и личностное развитие и патриотическое воспитание.
Сейчас «Лига отличников Кузбасса» охватывает 25 тысяч ребят.
0
0
0
0
0
Комментарии