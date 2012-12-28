Все новости
С 22 сентября в Липецке ищут 43-летнего мужчину
Происшествия
Житель Воронежа перевернулся на кроссовере под Липецком
Происшествия
Липецкие перевозчики намерены добиваться повышения тарифа на проезд
Общество
«Москвич» и «Лада Гранта» столкнулись на грязинской трассе: пострадали оба водителя
Происшествия
«Зачем мне с мэрией что-то согласовывать, если это моя земля?»
Общество
Участники вечернего ДТП у поселка Матырский ищут свидетелей
Происшествия
Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
Общество
20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков
Происшествия
Салютующий квадроцикл заметили ночью на тротуарах Ельца
Происшествия
В поликлинике на Советской работает новый подрядчик
Здоровье
Липецкие перевозчики намерены добиваться повышения тарифа на проезд
Общество
Трёх бездомных собак застрелили из ружья
Происшествия
«Зачем мне с мэрией что-то согласовывать, если это моя земля?»
Общество
За полгода липчане взяли микрозаймов на 360 миллионов рублей
Экономика
В Липецкой области до +15
Погода в Липецке
Кражу мопеда от школы записала камера наблюдения
Происшествия
0:6 ко дню рождения главного тренера
Спорт
Утром 1 октября в Липецке зазвучат сирены
Общество
Гнул лопату в трубу и поднимал одной рукой девушку вместо гири
Спорт
В районах Тракторного и Карьера отключат холодную воду
Общество
В России
41
52 минуты назад

В Кемеровской области отличникам предоставят бесплатный проезд

По программе «Лига отличников Кузбасса» школьникам и студентам, сдавшим промежуточные экзамены на «пять», предоставят бесплатный проезд в общественном транспорте, именные и губернаторские стипендии, стипендии «Юные дарования Кузбасса» и прочие выплаты. Такие льготы отличникам, как сообщает VSE42.Ru, утверждены постановлением губернатора Кемеровской области Ильи Середюка.

Программа «Лига отличников Кузбасса» действует в регионе с 1 сентября. Предполагается, что к 2030-му году с ее помощью минимум 75% учеников Кемеровской области будут участвовать в программах, направленных на профессиональное и личностное развитие и патриотическое воспитание.

Сейчас «Лига отличников Кузбасса» охватывает 25 тысяч ребят.

0
0
0
0
0

