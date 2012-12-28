Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков
В России
51
сегодня, 15:14
Умер заслуженный артист России Владимир Вальвачев
Заслуженный артист России Владимир Вальвачев скончался на 75-м году жизни.
«22 сентября 2025 года ушёл из жизни заслуженный артист России Владимир Михайлович Вальвачев. Коллектив театра выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Прощание с артистом состоится в Новосибирске 24 сентября, — передает ТАСС.
«Его уход — невосполнимая утрата для коллег и многочисленных поклонников. Владимир Михайлович был не только талантливым артистом, но и замечательным человеком, чутким и отзывчивым коллегой, верным другом. Он посвятил около 40 лет своей жизни Новосибирскому музыкальному театру, где создал целую галерею ярких и запоминающихся образов, исполнил все главные партии классического репертуара», — отмечается в сообщении.
Вальвачев окончил вокальное отделение Абаканского музыкального училища и Новосибирскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки. В октябре 1982 года вошел в труппу Новосибирского музыкального театра. За годы служения театру им было сыграно более 70 ведущих ролей.
«Постоянные зрители нашего театра помнят в исполнении мастера сцены загадочного Мистера Икса, романтичного Эдвина, благородного графа Данило из оперетты «Веселая вдова», блистательного принца Раджами из оперетты «Баядера», яркого Баринкая в спектакле «Цыганский барон». С энергией и блеском артист исполнял и характерные роли: Ротмистр («Дамы и гусары»), Полковник Чесней («Тетка Чарлея»), Нелькин («Свадьба Кречинского»), Князь («Ханума»)», — добавили в театре.
0
0
0
0
0
Комментарии