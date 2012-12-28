Все новости
В России
52
сегодня, 13:56

Губернатор Краснодарского края сообщил о погибших в ходе атаки БПЛА на Новороссийск

Сегодня днем Новороссийск подвергся атаке беспилотников.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о дневной атаке беспилотников на Новороссийск.

По его словам, беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие. Все службы переведены в режим повышенной готовности. Атаковали центральную часть города, в районе гостиницы «Новороссийск».

По предварительной информации известно о двух погибших, 3 человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Отражение атаки продолжается, — рассказал глава региона в своем Телеграм-канале, выразив соболезнования родным и близким погибших. Также он поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Отдыхающих с пляжей Сочи эвакуируют превентивно в связи с атаками безэкипажных катеров на Краснодарский край, ситуация на курорте штатная, — сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи.

«В связи с сегодняшними атаками киевского режима на Краснодарский край с использованием безэкипажных катеров в акватории Черного моря городским оперативным штабом Сочи принято решение провести превентивные меры – эвакуацию отдыхающих на пляжах. В данную минуту ситуация на территории курорта штатная», — отмечается в сообщении.
беспилотники
атака
Новороссийск
