Губернатор Краснодарского края сообщил о погибших в ходе атаки БПЛА на Новороссийск
Сегодня днем Новороссийск подвергся атаке беспилотников.
По его словам, беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие. Все службы переведены в режим повышенной готовности. Атаковали центральную часть города, в районе гостиницы «Новороссийск».
По предварительной информации известно о двух погибших, 3 человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Отражение атаки продолжается, — рассказал глава региона в своем Телеграм-канале, выразив соболезнования родным и близким погибших. Также он поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Городские службы переведены в режим повышенной готовности.
Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Отдыхающих с пляжей Сочи эвакуируют превентивно в связи с атаками безэкипажных катеров на Краснодарский край, ситуация на курорте штатная, — сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи.
«В связи с сегодняшними атаками киевского режима на Краснодарский край с использованием безэкипажных катеров в акватории Черного моря городским оперативным штабом Сочи принято решение провести превентивные меры – эвакуацию отдыхающих на пляжах. В данную минуту ситуация на территории курорта штатная», — отмечается в сообщении.
