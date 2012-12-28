Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
В Минсельхозе считают ультиматумом для аграриев цены производителей техники
Министр сельского хозяйства Оксана Лут считает, что производители сельхозтехники завышают цены и приостанавливают производство, навязывая аграриям свои условия.
Отказываясь продавать сельхозтехнику по более низким ценам, производители сельхозтехники фактически ставят ультиматум аграриям. Такая тактика неприемлема, — отметила Лут.
Когда на складах копятся большие объемы нераспроданного оборудования, а компания-производитель все равно отказывается снижать на него цены, — это нонсенс, который не устраивает Минсельхоз, — подчеркнула глава ведомства. По мнению министра, когда компании закрывают производство и ждут, что все оборудование раскупят по высокой цене — это ультиматум.
Лут также сообщила, что цена на тракторы за последние несколько лет увеличилась на 70-80%, на комбайны — до 40%, на другую самоходную технику — от 20% до 50%.
«Цена на сельхозпродукцию даже близко так не увеличилась. Мы не можем себе позволить покупать такую технику, она стоит дорого для нас. Об этом мы говорили неоднократно», — сказала она.
По ее словам, в этом году аграрии приобрели 24 тысячи единиц сельхозтехники, это меньше, чем в прошлом году.
«Сейчас раскручивается «Росагролизинг» с предоставлением техники в лизинг, поэтому надеемся, что будем догонять. Но опять-таки, если мы не решим вопрос с ценовой политикой наших коллег, это будет сложная история, и надо будет ее решать», — сказала министр.
Лут также сообщила, что Минсельхоз планирует сохранить на 2026 год все действующие ныне меры господдержки аграриев для покупки сельхозтехники, — передает «Интерфакс».
