В России
В бюджет РФ включили новую семейную выплату для семей с двумя и более детьми
Проект бюджета российского государства на 2026-2028 годы предусматривает с 2026 года предоставление ежегодной выплаты семьям, имеющим двух и более детей. Право на выплату получат семьи, соответствующие критериям нуждаемости.
«Проектом бюджета предусматривается предоставление с 2026 года ежегодной семейной выплаты (в виде возмещения части уплаченного НДФЛ) гражданам РФ, имеющим двух и более детей (с учетом критерия нуждаемости)», — отмечается в публикации.
В 2024 году президент России Владимир Путин подписал базовый закон о семейном налоговом вычете для семей с двумя и более детьми. Так, выплата в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) полагается работающим родителям (или опекунам) с двумя и более детьми. При этом размер среднедушевого дохода такой семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, которая установлена в регионе по месту жительства, — передает ТАСС.
Право на получение выплаты предоставляется родителям с 1 января 2026 года.
