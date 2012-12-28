В бюджет РФ включили новую семейную выплату для семей с двумя и более детьми

Проект бюджета российского государства на 2026-2028 годы предусматривает с 2026 года предоставление ежегодной выплаты семьям, имеющим двух и более детей. Право на выплату получат семьи, соответствующие критериям нуждаемости.