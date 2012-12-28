Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкий культурист произвел сенсацию в столице
Спорт
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Состояние раненого во время погони 16-летнего парня остаётся тяжёлым
Происшествия
Департамент ЖКХ липецкой мэрии возглавил бывший пожарный
Общество
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
28-летний липчан ночью ограбил АЗС
Происшествия
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
43-летний мужчина получил 16 лет строгого режима за совращение дочерей падчерицы
Происшествия
У «Металлурга» новый генеральный директор
Спорт
В Сырском Руднике сгорел автобус-пенсионер
Происшествия
Читать все
20-летний липчанин проломил кирпичную стену и обокрал гараж
Происшествия
Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
Общество
Житель Воронежа перевернулся на кроссовере под Липецком
Происшествия
«Москвич» и «Лада Гранта» столкнулись на грязинской трассе: пострадали оба водителя
Происшествия
35-летняя женщина перевела мошенникам 570 000 рублей, пытаясь заработать на инвестициях
Происшествия
МХК «Липецк» не хочет нового унизительного антирекорда
Спорт
Ссора с женой может обернуться двумя годами колонии
Происшествия
С 22 сентября в Липецке ищут 43-летнего мужчину
Происшествия
На прилавке прикассовой зоны оставили телефон: у него тут же нашлась новая хозяйка
Происшествия
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 17%
Здоровье
Читать все
В России
43
48 минут назад

В бюджет РФ включили новую семейную выплату для семей с двумя и более детьми

Проект бюджета российского государства на 2026-2028 годы предусматривает с 2026 года предоставление ежегодной выплаты семьям, имеющим двух и более детей. Право на выплату получат семьи, соответствующие критериям нуждаемости.

Проект федерального бюджета России на 2026-2028 годы с 2026 года предусматривает предоставление ежегодной выплаты семьям, имеющим двух и более детей, — говорится в сообщении Минфина.

«Проектом бюджета предусматривается предоставление с 2026 года ежегодной семейной выплаты (в виде возмещения части уплаченного НДФЛ) гражданам РФ, имеющим двух и более детей (с учетом критерия нуждаемости)», — отмечается в публикации.

В 2024 году президент России Владимир Путин подписал базовый закон о семейном налоговом вычете для семей с двумя и более детьми. Так, выплата в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) полагается работающим родителям (или опекунам) с двумя и более детьми. При этом размер среднедушевого дохода такой семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, которая установлена в регионе по месту жительства, — передает ТАСС.

Право на получение выплаты предоставляется родителям с 1 января 2026 года.
выплаты
дети
налоги
льготы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить