В Башкирии в результате атаки беспилотников на завод начался пожар
В Башкирии на завод «Газпром нефтехим Салават» вновь совершена атака беспилотников.
«Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара», — уточнил глава региона в своем официальном Телеграм-канале.
18 сентября завод в Салавате уже подвергался атаке дронов. Радий Хабиров уточнил, что тогда над городом заметили два беспилотника. Их удалось сбить, но обломки упали на территорию предприятия. Он отметил, что дроны были самолётного типа, а охрана завода открывала огонь, чтобы их уничтожить. Благодаря работе систем защиты никто не пострадал. На предприятии начался пожар, который ликвидировали сотрудники МЧС. Все службы города оперативно подключились к устранению последствий, — пишет КП.
