В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
Число пострадавших в массовой аварии на Октябрьском мосту увеличилось до двух
Происшествия
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Общество
Состояние раненого во время погони 16-летнего парня остаётся тяжёлым
Происшествия
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
43-летний мужчина получил 16 лет строгого режима за совращение дочерей падчерицы
Происшествия
Департамент ЖКХ липецкой мэрии возглавил бывший пожарный
Общество
В Сырском Руднике сгорел автобус-пенсионер
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
Дело о травмированном током в парке Победы малыше рассмотрит суд
Происшествия
55-летнюю женщину будут судить за кражу кошелька из незапертого дома
Происшествия
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Чемпионка мира по каратэ теперь выступает за Липецк
Спорт
28-летний липчан ночью ограбил АЗС
Происшествия
У «Металлурга» новый генеральный директор
Спорт
Осенняя жара отступила: сегодня до температурного рекорда далеко
Погода в Липецке
В России
26
22 минуты назад

Траты бюджета на погашение госдолга выросли в 1,5 раза

С января по июнь 2025 года расходы федбюджета на обслуживание госдолга составили почти 1,6 трлн рублей, следует из доклада Счетной палаты об исполнении бюджета за первое полугодие. За тот же период 2024-го траты составляли порядка 1 трлн, приводят сравнение «Известия».

«Увеличение расходов связано с двумя факторами — ростом госзаимствований и их стоимости», — считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Согласно подсчетам аудиторов, объем госдолга увеличился почти на 1,5 трлн рублей по сравнению с 2024 годом и достиг 30,5 трлн. Внутренние заимствования также увеличились порядка на 2,5 трлн — до 26 трлн.

«Увеличение госзаимствований рассматривается как инструмент реализации политики ЦБ», — уверен профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.

По его словам, высокая ключевая повышает стоимость долга и побуждает к накоплению и инвестициям, в том числе в долговые инструменты, такие как ОФЗ.
«Средняя доходность ОФЗ в первом полугодии 2025-го снизилась до 13,6–14% годовых, в то время как в 2024-м она повышалась до 16–18%. То есть ранее Минфин занимал на рынке облигаций дороже, но уже в этом году объем заимствований достаточно существенно вырос и достиг по итогам полугодия почти 30,5 трлн рублей», — уточнила Наталья Мильчакова.

С другой стороны, внешний долг на начало июля составил $54,3 млн (примерно 4,2 трлн). Хотя он сокращается по сравнению с прошлым годом, темпы этого снижения остаются медленными — около 7%, если считать в рублях.

0
0
0
0
0

