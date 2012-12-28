Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Траты бюджета на погашение госдолга выросли в 1,5 раза
«Увеличение расходов связано с двумя факторами — ростом госзаимствований и их стоимости», — считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Согласно подсчетам аудиторов, объем госдолга увеличился почти на 1,5 трлн рублей по сравнению с 2024 годом и достиг 30,5 трлн. Внутренние заимствования также увеличились порядка на 2,5 трлн — до 26 трлн.
«Увеличение госзаимствований рассматривается как инструмент реализации политики ЦБ», — уверен профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.
По его словам, высокая ключевая повышает стоимость долга и побуждает к накоплению и инвестициям, в том числе в долговые инструменты, такие как ОФЗ.
«Средняя доходность ОФЗ в первом полугодии 2025-го снизилась до 13,6–14% годовых, в то время как в 2024-м она повышалась до 16–18%. То есть ранее Минфин занимал на рынке облигаций дороже, но уже в этом году объем заимствований достаточно существенно вырос и достиг по итогам полугодия почти 30,5 трлн рублей», — уточнила Наталья Мильчакова.
С другой стороны, внешний долг на начало июля составил $54,3 млн (примерно 4,2 трлн). Хотя он сокращается по сравнению с прошлым годом, темпы этого снижения остаются медленными — около 7%, если считать в рублях.
