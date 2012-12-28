Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Крупные банки начали обнулять лимиты по кредиткам
Банки объясняют снижение лимитов необходимостью выравнивания финансовых показателей и сокращения резервов — средств, которые фактически не используются. По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, это делается для снижения рисков нехватки средств при росте просроченной задолженности.
Эксперты отмечают, что меры особенно затрагивают финансово грамотных клиентов, которые активно пользуются кредитками и выплачивают задолженность в беспроцентный период. Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев подчеркнул, что такие заемщики фактически пользуются деньгами банка бесплатно, в то время как банки привлекают средства на рынке в среднем под 14% годовых. Для финансовых организаций это делает надежных клиентов экономически невыгодными.
