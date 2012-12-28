Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
Число пострадавших в массовой аварии на Октябрьском мосту увеличилось до двух
Происшествия
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Общество
Состояние раненого во время погони 16-летнего парня остаётся тяжёлым
Происшествия
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
43-летний мужчина получил 16 лет строгого режима за совращение дочерей падчерицы
Происшествия
Читать все
Департамент ЖКХ липецкой мэрии возглавил бывший пожарный
Общество
В Сырском Руднике сгорел автобус-пенсионер
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
Дело о травмированном током в парке Победы малыше рассмотрит суд
Происшествия
55-летнюю женщину будут судить за кражу кошелька из незапертого дома
Происшествия
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Чемпионка мира по каратэ теперь выступает за Липецк
Спорт
28-летний липчан ночью ограбил АЗС
Происшествия
У «Металлурга» новый генеральный директор
Спорт
Осенняя жара отступила: сегодня до температурного рекорда далеко
Погода в Липецке
Читать все
В России
29
23 минуты назад

Крупные банки начали обнулять лимиты по кредиткам

Крупные российские банки начали массово снижать лимиты по кредитным картам, сообщают «Известия». Жалобы от клиентов ВТБ, Почта Банка и Ренессанс Банка показывают, что лимиты обнуляются внезапно, без предварительного уведомления и объяснений. В некоторых случаях карты блокировались уже после изменения лимита, что мешало оплачивать даже повседневные расходы, несмотря на соблюдение всех условий банка.

Банки объясняют снижение лимитов необходимостью выравнивания финансовых показателей и сокращения резервов — средств, которые фактически не используются. По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, это делается для снижения рисков нехватки средств при росте просроченной задолженности.

Эксперты отмечают, что меры особенно затрагивают финансово грамотных клиентов, которые активно пользуются кредитками и выплачивают задолженность в беспроцентный период. Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев подчеркнул, что такие заемщики фактически пользуются деньгами банка бесплатно, в то время как банки привлекают средства на рынке в среднем под 14% годовых. Для финансовых организаций это делает надежных клиентов экономически невыгодными.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить