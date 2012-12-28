Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Кандидатов в мэры Кемерова и Новокузнецка будет выбирать губернатор Кемеровской области
Соответствующие изменения внесены в закон региональных выборах.
«По идее законотворцев, отныне главы этих городов будут избираться горсоветом из числа кандидатов, представленных губернатором Кемеровской области. В остальных городах кандидатов, как и прежде, будут представлять конкурсные комиссии», — сообщает VSE42.Ru.
Законопроект определяет порядок предварительного рассмотрения губернатором представления горсовету кандидатов: сначала будет опубликовано сообщение о приеме предложений о кандидатурах, затем губернатор внесет свои предложения о кандидатурах, далее рассмотрит поступившие предложения и, наконец, отдаст распоряжение по кандидатам.
