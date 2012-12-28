Все новости
В России
41
48 минут назад

Семьи с детьми получат право на «кредитные каникулы» по ипотеке

У семей с детьми может появиться право на получение «кредитных каникул» по ипотеке.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)», который позволит дополнительно поддержать семьи с детьми.

Документом предлагается в случае рождения или усыновления второго или последующих детей дать родителям право на получение «кредитных каникул» по ипотеке на срок до полутора лет. Сейчас при появлении ребенка заемщик получает право на полугодовую отсрочку платежей, если его доходы снизились более чем на 20 %, а расходы на обслуживание займа превышают 40 % среднемесячных поступлений, — говорится на сайте Госдумы.

«В первые полтора года мама зачастую не работает, уделяя все внимание ребенку. Возможность воспользоваться ипотечными «кредитными каникулами» позволит существенно снизить финансовую нагрузку на молодую семью», — говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Повышение рождаемости — вопрос будущего нашей страны, ее успешного развития. Необходимо создавать все условия, чтобы многодетных семей становилось больше. Родители, у которых появился второй, третий и последующие дети должны не только иметь возможность улучшить свои жилищные условия, но и быть уверенными, что при необходимости они смогут получить поддержку», — подчеркивал он.
ипотека
кредитные каникулы
