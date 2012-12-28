Все новости
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
Число пострадавших в массовой аварии на Октябрьском мосту увеличилось до двух
Происшествия
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Общество
Состояние раненого во время погони 16-летнего парня остаётся тяжёлым
Происшествия
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
43-летний мужчина получил 16 лет строгого режима за совращение дочерей падчерицы
Происшествия
Департамент ЖКХ липецкой мэрии возглавил бывший пожарный
Общество
В Сырском Руднике сгорел автобус-пенсионер
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
55-летнюю женщину будут судить за кражу кошелька из незапертого дома
Происшествия
Дело о травмированном током в парке Победы малыше рассмотрит суд
Происшествия
28-летний липчан ночью ограбил АЗС
Происшествия
Чемпионка мира по каратэ теперь выступает за Липецк
Спорт
У «Металлурга» новый генеральный директор
Спорт
Осенняя жара отступила: сегодня до температурного рекорда далеко
Погода в Липецке
В России
63
сегодня, 15:41

В РФ хотят запретить пускать в школы и магазины с собаками

В Госдуме РФ предложили ввести запрет на посещение с собаками магазинов, заведений общественного питания, медицинских и образовательных организаций.

Депутаты Госдумы предложили ввести запрет на посещение с собаками магазинов, заведений общепита, медицинских и образовательных организаций, учреждений культуры, — заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения домашних животных.

По ее словам, коллеги предложили и другие ограничения для владельцев собак. В частности, под запрет попадает загрязнение животными мест общедомового пользования в многоквартирных домах (подъездов, лифтов, лестничных клеток), а также детских и спортивных площадок, — пишет «Парламентская газета».

Также документ касается предельного количества домашних животных в квартирах — оно определяется «исходя из возможности владельца обеспечить животным условия, соответствующие ветеринарным нормам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил».

Кроме того, законопроект разрешает перевозить собак в общественном транспорте только на коротком поводке, в наморднике или в переносном контейнере. Исключение сделают только для собак-поводырей.

«Где-то в регионах уже это регулируется, где-то не регулируется, но мы же единое государство, поэтому, конечно, это должен быть единый федеральный закон», — пояснила Останина в ходе заседания группы.

По словам депутата, законопроект направили на согласование в Следственный комитет России и Роспотребнадзор.

«У Следственного комитета замечаний и возражений правового характера по представленному законопроекту не имеется. <...> Позиция Роспотребнадзора будет представлена в правительстве при подготовке официального отзыва», — уточнила Останина в ходе заседания группы.

Авторы инициативы рассчитывают в ближайшее время внести законопроект на рассмотрение нижней палатой парламента в первом чтении.

Как пояснили в Роскачестве, сейчас владельцы заведений общепита самостоятельно решают, можно ли посетителям приводить с собой животных, — при условии, что этот вопрос не регулируется региональным законом. Например, в Москве в одни кафе и рестораны можно зайти с собакой, в другие — нельзя, в третьи пускают только питомцев определенных размера и породы.

Для заведений, куда с животными можно, действуют отдельные правила. Прежде всего, администрация должна еще на входе предупреждать всех, что в помещении могут быть животные.

Кроме того, если питомцам предлагается посуда (миски, бутылки), ее нужно держать и мыть отдельно от любой другой посуды в заведении, — добавляют эксперты Роскачества.
