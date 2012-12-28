Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
сегодня, 14:44
ФНС начала уведомлять россиян об уплате налога на доходы по вкладам за 2024 год
В 2024 году сумма дохода по банковским вкладам, освобожденная от НДФЛ, составит 210 тысяч рублей.
До 2021 года налог по депозитам нужно было уплачивать только в том случае, если процентная ставка по вкладу превышала ключевую ставку ЦБ на 5 п.п. В таком случае с этого превышения резидентам нужно было уплатить налог в 35%, нерезидентам — 30%. При ставке ЦБ 21% налогооблагаемая база начиналась бы для депозитов со ставкой от 26%.
Ранее в ФНС рассказали, что уже сейчас налогоплательщики могут рассчитать сумму налога от банковских вкладов.
«В личных кабинетах физлиц размещена информация о сумме полученных в прошлом году процентных доходов от банковских вкладов. Итоговая сумма, которую необходимо уплатить, будет направлена осенью в уведомлении вместе с имущественными налогами», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Как уточнили в ФНС, НДФЛ облагается общая годовая сумма процентного дохода за минусом необлагаемой суммы. За 2024 год максимальное значение ключевой ставки составляло 21%, необлагаемый минимум за 2024-й — 210 тысяч рублей.
«Полученный сверх этой суммы совокупный процентный доход подлежит налогообложению», — заявили в ФНС.
