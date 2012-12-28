Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
В России через месяц начнут применять мРНК-вакцину для лечения рака
Российские ученые заявили о готовности в течение одного-полутора месяцев приступить к применению персонализированной мРНК-вакцины против рака для лечения пациентов.
«Больные уже в группе сформированы, персонализированные генетические их данные определены, и мы готовы буквально в течение месяца-полутора совместными усилиями перейти к их лечению», — пояснил Гинцбург на круглом столе Российского исторического общества, посвященном истории российского лидерства в области медицинской науки и технологии.
Ранее Гинцбург сообщал, что первыми персонализированную мРНК- вакцину получат 30 пациентов с меланомой на базе Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А . Герцена и еще 30 на базе НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, — передает ТАСС.
Вакцина разработана совместно несколькими научными командами — Центром им. Гамалеи, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Больные с немелкоклеточным раком легких станут второй группой, для которой будет создана персонализированная мРНК-вакцина.
Ранее Гинцбург заявил, что доклинические исследования вакцины от рака показали, что препарат подавляет развитие опухоли, а также, вероятно, возможность появления метастазов.
