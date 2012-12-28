Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
сегодня, 12:20
Крупные российские банки начали массово снижать лимиты по кредитным картам
Банки могут самостоятельно ограничивать риски по кредитным картам, например, из-за роста просрочек по ранее выданным ссудам.
Уточняется, что жалобы от клиентов ВТБ, Почта Банка и Ренессанс Банка показывают, что лимиты обнуляются внезапно, без предварительного уведомления и объяснений. В некоторых случаях карты блокировались уже после изменения лимита, что мешало оплачивать даже повседневные расходы, несмотря на соблюдение всех условий банка.
Банки объясняют снижение лимитов необходимостью выравнивания финансовых показателей и сокращения резервов — средств, которые фактически не используются. По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, это делается для снижения рисков нехватки средств при росте просроченной задолженности.
Эксперты отмечают, что меры особенно затрагивают финансово грамотных клиентов, которые активно пользуются кредитками и выплачивают задолженность в беспроцентный период. Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев подчеркнул, что такие заемщики фактически пользуются деньгами банка бесплатно, в то время как банки привлекают средства на рынке в среднем под 14% годовых. Для финансовых организаций это делает надежных клиентов экономически невыгодными.
