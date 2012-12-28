Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Становлянец погиб на СВО
Общество
Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
Происшествия
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
В Каменном утонул мужчина
Происшествия
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
Утонувшему в Грязинском районе мужчине было 40 лет
Происшествия
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
Один человек погиб и 13 пострадали: сводка дорожных аварий за три дня
Происшествия
Липецкая область оказалась на 25 месте по уровню зарплат в регионах
Экономика
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
Читать все
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
Воловская пенсионерка поверила звонку «главы района» и перевела мошенникам 2,2 миллиона рублей
Происшествия
19-летнего липчанина подозревают в вымогательстве денег у 41-летнего знакомого
Происшествия
В Липецке спасатели дважды доставали котят из колодцев
Происшествия
Новая схема обмана: мошенники стали представляться сотрудниками маркетплейсов
Происшествия
Число пострадавших в массовой аварии на Октябрьском мосту увеличилось до двух
Происшествия
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Общество
Сегодня воздух в Липецке прогрелся до +29,9 градуса
Погода в Липецке
Читать все
В России
44
37 минут назад

В ЦБ РФ рассказали о маскирующихся под курьеров маркетплейсов мошенниках

Банк России советует при поступлении такого телефонного звонка прервать разговор.

Злоумышленники массово звонят россиянам под видом курьеров для получения одноразовых банковских кодов, — сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

«Злоумышленники звонят людям под видом сотрудников популярных маркетплейсов или курьеров. Они сообщают о доставке уже оплаченного товара и просят подтвердить получение. Если человек пытается объяснить, что ничего не покупал, то мошенники дают понять, что заказ, скорее всего, оформлен в качестве подарка кем-то из знакомых и что ошибки с адресатом нет», — пояснили в регуляторе.

Для убедительности преступники называют фамилию, имя, отчество и адрес доставки получателя, что может свидетельствовать о наличии у них доступа к базам данных. Затем под предлогом подтверждения даты и места вручения заказа они просят назвать код из СМС-сообщения, который на самом деле является одноразовым паролем от банковского приложения, — передает ТАСС.

Полученный код мошенники немедленно используют для входа в интернет-банк или подтверждения финансовых операций, что приводит к хищению денег со счета жертвы. Специалисты подчеркивают, что настоящие сотрудники маркетплейсов и служб доставки никогда не запрашивают коды из СМС, паспортные данные или реквизиты банковских карт.

Единственным верным действием при поступлении такого звонка является немедленное прекращение разговора. Ни при каких обстоятельствах не следует сообщать коды из СМС-сообщений или пуш-уведомлений третьим лицам, — отметили в Банке России.
мошенники
маркетплейсы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить