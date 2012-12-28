В Госдуме предупредили о штрафах за хранение в подъездах колясок и велосипедов

Жильцы российских многоквартирных домов, которые оставляют в подъездах коляски, санки, велосипеды и другие личные вещи, рискуют получить штраф за нарушение правил пожарной безопасности. Запрет регулируется правилами противопожарного режима и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.