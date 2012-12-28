В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Воловская пенсионерка поверила звонку «главы района» и перевела мошенникам 2,2 миллиона рублей
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
В России
41
50 минут назад
В Госдуме предупредили о штрафах за хранение в подъездах колясок и велосипедов
Жильцы российских многоквартирных домов, которые оставляют в подъездах коляски, санки, велосипеды и другие личные вещи, рискуют получить штраф за нарушение правил пожарной безопасности. Запрет регулируется правилами противопожарного режима и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.
«Большинство старых домов таких помещений и пространств, к сожалению, не имеют, а значит, оставлять в их подъездах коляски, детские санки, велосипеды и другие личные вещи нельзя. Этот запрет регулируется положениями правил противопожарного режима и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. за захламление лестничной клетки граждан ждет предупреждение или штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей», — отметил он.
По его словам, при этом в новостройках оборудованы специальные места, где можно оставлять вышеперечисленные вещи. Данные помещения соответствуют требованиям противопожарного законодательства, а их функциональное назначение отражено в технической документации дома, — передает ТАСС.
0
0
0
0
0
Комментарии