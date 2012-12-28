Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Становлянец погиб на СВО
Общество
Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
Происшествия
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
В Каменном утонул мужчина
Происшествия
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
Утонувшему в Грязинском районе мужчине было 40 лет
Происшествия
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
Один человек погиб и 13 пострадали: сводка дорожных аварий за три дня
Происшествия
Липецкая область оказалась на 25 месте по уровню зарплат в регионах
Экономика
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
Читать все
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
Воловская пенсионерка поверила звонку «главы района» и перевела мошенникам 2,2 миллиона рублей
Происшествия
19-летнего липчанина подозревают в вымогательстве денег у 41-летнего знакомого
Происшествия
В Липецке спасатели дважды доставали котят из колодцев
Происшествия
Новая схема обмана: мошенники стали представляться сотрудниками маркетплейсов
Происшествия
Число пострадавших в массовой аварии на Октябрьском мосту увеличилось до двух
Происшествия
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Общество
Сегодня воздух в Липецке прогрелся до +29,9 градуса
Погода в Липецке
Читать все
В России
53
сегодня, 10:00
1

ЦБ РФ приступил к созданию новой банкноты номиналом 500 рублей

Центробанк приступил к созданию новой банкноты достоинством 500 рублей. В конце сентября планируется заседание Консультативного совета, на котором будет определен перечень объектов для изображения.

Банк России приступил к работе над новой банкнотой в 500 рублей, — рассказал РИА Новости зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов.

«Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей. <...> Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, как и ее предшественница», — уточнил он.

Белов подчеркнул, что Центробанк придерживается цветовой палитры, которая была характерна для банкнот образца 1997 года, чтобы люди могли легко распознавать номиналы.

Новая купюра в 500 рублей будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — городу Пятигорску, еще в 2022 году эксперты региональной рабочей группы сформировали предварительный список достопримечательностей.

«Сейчас мы готовимся к очередному этапу выбора символов для банкноты 500 рублей. В конце сентября планируем провести заседание Консультативного совета. Его участники определят перечень объектов, которые затем мы вынесем на общественное онлайн-голосование», — подчеркнул зампредседателя ЦБ РФ.

По его словам, регулятор брал паузу, чтобы завершить работу над тысячерублевой банкнотой.
банкноты
деньги
купюры
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
липчанин
41 минуту назад
500 не актуально в 50000 рублей
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить