Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Воловская пенсионерка поверила звонку «главы района» и перевела мошенникам 2,2 миллиона рублей
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
В России
53
сегодня, 10:00
1
ЦБ РФ приступил к созданию новой банкноты номиналом 500 рублей
Центробанк приступил к созданию новой банкноты достоинством 500 рублей. В конце сентября планируется заседание Консультативного совета, на котором будет определен перечень объектов для изображения.
«Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей. <...> Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, как и ее предшественница», — уточнил он.
Белов подчеркнул, что Центробанк придерживается цветовой палитры, которая была характерна для банкнот образца 1997 года, чтобы люди могли легко распознавать номиналы.
Новая купюра в 500 рублей будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — городу Пятигорску, еще в 2022 году эксперты региональной рабочей группы сформировали предварительный список достопримечательностей.
«Сейчас мы готовимся к очередному этапу выбора символов для банкноты 500 рублей. В конце сентября планируем провести заседание Консультативного совета. Его участники определят перечень объектов, которые затем мы вынесем на общественное онлайн-голосование», — подчеркнул зампредседателя ЦБ РФ.
По его словам, регулятор брал паузу, чтобы завершить работу над тысячерублевой банкнотой.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)