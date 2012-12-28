Масло «Лебедяньмолоко» признано лучшим на независимом смотре качества в Воронеже

18 сентября 2024 года в Воронеже состоялся независимый смотр качества сливочного масла, организованный общественным движением «Качество нашей жизни». В экспертной комиссии работали представители ведущих вузов, профильных предприятий и общественных организаций.

Сливочное масло «Крестьянское» от компании «Лебедяньмолоко» вошло в число лидеров по результатам органолептической оценки, проводившейся по 17-балльной шкале.* Эксперты оценивали вкус, запах, консистенцию и внешний вид продукции.

Все образцы были анонимно закуплены в розничных магазинах Воронежа. Из 12 представленных образцов 4 были признаны нестандартными, что подчеркивает объективность и строгость проведения экспертизы.

Это признание подтверждает соответствие продукции «Лебедяньмолоко» высшим стандартам качества.

*http://качество-нашей--жизни.рф/novosti/v-kazhdom-magazine-est-falsifikat/

