В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Происшествия
Становлянец погиб на СВО
Общество
Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
Происшествия
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Происшествия
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
В Каменном утонул мужчина
Происшествия
Недалеко от железнодорожных путей нашли труп
Происшествия
На улице Терешковой оторвавшееся от «Рено» колесо врезалось во встречный «Хавал»
Общество
Утонувшему в Грязинском районе мужчине было 40 лет
Происшествия
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
В Липецке спасатели дважды доставали котят из колодцев
Происшествия
19-летнего липчанина подозревают в вымогательстве денег у 41-летнего знакомого
Происшествия
Новая схема обмана: мошенники стали представляться сотрудниками маркетплейсов
Происшествия
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Общество
Число пострадавших в массовой аварии на Октябрьском мосту увеличилось до двух
Происшествия
Сегодня воздух в Липецке прогрелся до +29,9 градуса
Погода в Липецке
Воловская пенсионерка поверила звонку «главы района» и перевела мошенникам 2,2 миллиона рублей
Происшествия
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
Бизнес
196
сегодня, 09:45

Масло «Лебедяньмолоко» признано лучшим на независимом смотре качества в Воронеже

18 сентября 2024 года в Воронеже состоялся независимый смотр качества сливочного масла, организованный общественным движением «Качество нашей жизни». В экспертной комиссии работали представители ведущих вузов, профильных предприятий и общественных организаций.

Сливочное масло «Крестьянское» от компании «Лебедяньмолоко» вошло в число лидеров по результатам органолептической оценки, проводившейся по 17-балльной шкале.* Эксперты оценивали вкус, запах, консистенцию и внешний вид продукции.

Все образцы были анонимно закуплены в розничных магазинах Воронежа. Из 12 представленных образцов 4 были признаны нестандартными, что подчеркивает объективность и строгость проведения экспертизы.

Это признание подтверждает соответствие продукции «Лебедяньмолоко» высшим стандартам качества.

*http://качество-нашей--жизни.рф/novosti/v-kazhdom-magazine-est-falsifikat/

ООО «Лебедяньмолоко». Реклама

