В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
Предложение элитной недвижимости в Москве за год возросло на четверть
Средневзвешенная стоимость квадратного метра отражает схожую динамику. В сегменте квартир зафиксирована стоимость 3,46 млн рублей за «квадрат». По сравнению с сентябрем 2024 года отмечается рост на уровне 22,8%. На апартаменты средняя цена зафиксировалась на отметке 2,44 млн руб. за кв. м — за год показатель практически не изменился (-0,1%).
В премиальном сегменте предложение сократилось год к году на 5%. Доля квартир составляет 90%, апартаментов — 10%. Цена квадратного метра, напротив, выросла на 31,8% — до 1,43 млн руб. за «квадрат».
