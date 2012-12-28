Все новости
Раненый во время ночной погони подросток находится в коме
Происшествия
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Происшествия
В Ельце полыхает многоэтажка
Происшествия
Октябрьский мост в Липецке будут патрулировать каждые 30 минут
Общество
16-летний подросток ранен во время ночной погони полицейских за нарушителем
Происшествия
«Пожар года» в Ельце ликвидирован – выгорели 900 квадратных метров
Происшествия
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Происшествия
Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
Происшествия
На улице Терешковой оторвавшееся от «Рено» колесо врезалось во встречный «Хавал»
Общество
Недалеко от железнодорожных путей нашли труп
Происшествия
«Cитуация серьёзная. У вас имеются неоплаченные налоги»
Происшествия
Статистика: в Липецкой области потребительские цены снизились на 0,59%
Экономика
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
5712 жителей Липецкой области пострадали от уксов клещей
Здоровье
Сегодня воздух в Липецке прогрелся до +29,9 градуса
Погода в Липецке
Становлянец погиб на СВО
Общество
В Тербунском районе нашли снаряд и четыре миномётные мины
Происшествия
Утонувшему в Грязинском районе мужчине было 40 лет
Происшествия
В России
46
сегодня, 17:09

Предложение элитной недвижимости в Москве за год возросло на четверть

Общий объем предложения на первичном рынке элитного сегмента недвижимости Москвы в сентябре 2025 года составляет 89,9 тыс. кв. м, что на 26,2% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Известия». 80% текущего объема жилья приходится на квартиры, 20% — на апартаменты. 

Средневзвешенная стоимость квадратного метра отражает схожую динамику. В сегменте квартир зафиксирована стоимость 3,46 млн рублей за «квадрат». По сравнению с сентябрем 2024 года отмечается рост на уровне 22,8%. На апартаменты средняя цена зафиксировалась на отметке 2,44 млн руб. за кв. м — за год показатель практически не изменился (-0,1%).

В премиальном сегменте предложение сократилось год к году на 5%. Доля квартир составляет 90%, апартаментов — 10%. Цена квадратного метра, напротив, выросла на 31,8% — до 1,43 млн руб. за «квадрат».
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
