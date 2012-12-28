Все новости
В России
55
сегодня, 17:08

Россияне сократили потребление молочной продукции

В январе–июле 2025 года продажи стерилизованного молока упали на 10,8%, сливочного масла и маргарина — на 10,7%, ряженки — на 6,6%. Об этом говорится в обзоре «Нильсен», с которым ознакомились «Известия».

Снижение спроса связано прежде всего с ростом цен, говорит партнер консалтинговой компании «Агромиля» Дмитрий Мирончиков. По данным Росстата, за семь месяцев года сливочное масло подорожало на 34%, сметана и молоко — на 22%. Удорожание продукции стало следствием роста стоимости сырого молока, кормов и энергоресурсов, говорят эксперты. «Для производства 1 кг сливочного масла требуется 23 кг сырого молока, стоимость которого в июле превысила 41,9 тыс. рублей за т (+23% год к году)», — отметил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков

.При этом часть потребителей переключилась на «современную молочку», отметил представитель «Нильсен». По его словам, натуральные продажи гранулированного творога выросли на 13,1%, йогуртов и молочных десертов — на 6,5 и 6,9% соответственно. Ситуацию осложняет отмена госсубсидий в 2026 году на сырое молоко, которое снизит рентабельность производства молока у крупных предприятий.

«Господдержки лишат игроков, производящих около 20% сырого молока. Это приведет к росту закупочных цен и, как следствие, к дальнейшему удорожанию продукции», — пояснил гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.

В Минсельхозе отметили, что производство сырого молока в первом полугодии составило 16,9 млн. Расширение сырьевой базы позволит наращивать выпуск переработанной продукции, в том числе питьевого молока и творога, полагает представитель Минсельхоза. 
Комментарии

