Вакцинацию от ВПЧ предлагают включить в календарь прививок
Депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина заявила, что вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) необходимо внести в национальный календарь прививок. Сейчас процедура доступна по ОМС лишь в отдельных регионах, где действуют специальные программы.
«В России от любой прививки можно законно отказаться. Но национальный календарь составлен специалистами для защиты и самого человека, и его окружения», — сказала спикер.
По ее словам, прививка сможет снизить риск заражения и развития онкологических заболеваний, сама депутат уже позаботилась о племяннице и планирует вакцинацию дочери со временем.
Вирус папилломы человека, передающийся половым путем, представляет собой широко распространенную инфекцию. Его считают основной причиной возникновения рака шейки матки, и он также может привести к образованию злокачественных опухолей в горле, полости рта и прямой кишке.
Чтобы уменьшить онкологические риски, Всемирная организация здравоохранения советует проводить массовую вакцинацию среди подростков.
