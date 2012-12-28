Вакцинацию от ВПЧ предлагают включить в календарь прививок

Депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина заявила, что вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) необходимо внести в национальный календарь прививок. Сейчас процедура доступна по ОМС лишь в отдельных регионах, где действуют специальные программы.