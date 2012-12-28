В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
В России
сегодня, 16:44
Осенний призыв в 2025 году пройдет с 1 октября по 31 декабря
Срок службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев. Призывники будут направлены в соединения и воинские части только на территории России.
По его словам, осенняя призывная кампания пройдет с 1 октября по 31 декабря, кроме отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, где она продлится с 1 ноября по 31 декабря.
Вице-адмирал отметил, что сроки осеннего призыва установлены в соответствии с российским законодательством с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Некоторые районы Крайнего Севера и отдельные местности, которые приравнены к ним составляют исключение. Живущие на этих территориях граждане будут призываться на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. По словам Цимлянского, это обусловлено климатическими особенностями указанных территорий, — передает ТАСС.
