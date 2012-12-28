В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
В России
сегодня, 16:44
Ева и Михаил — самые популярные имена новорожденных в Кемеровской области
Реестр ЗАГС обновил данные об именах, которые родители давали новорожденным детям в Кемеровской области.
«Самое популярное имя среди мальчиков — Михаил. Так назвали 290 детей. Также популярными именами стали: Артём, Александр, Матвей и Тимофей.
Что касается редких женских имен, в их список вошли: Авигея, Элена, Любава, Асель и Богдана. Среди мужских: Кенан, Заир, Исмир, Шохжахон, Потап», — пишет издание.
