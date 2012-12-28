В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Температура воздуха в Москве побила рекорд
В Москве столбики термометров поднялись до 26,5 градуса днем 22 сентября.
«Самая последняя информация говорит о том, что температура в Москве на метеостанции ВДНХ достигла 26,5 градуса, то есть на 0,4 единицы обновила предыдущий рекорд», — сказал он.
По его словам, тепло в столице объясняется тем, что на текущий момент воздух в Москву поступает из жарких регионов Африки.
«Во вторник конвергенция воздушных масс с юго-запада и северо-запада приведет к тому, что утром минимальное значение температуры составит 16-18 градусов. Это летняя температура, которая на 5 градусов выше нормы. Но уже к 18-19 часам температура резко понизится до 10-12 градусов», — резюмировал синоптик.
