Раненый во время ночной погони подросток находится в коме
Происшествия
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Происшествия
В Ельце полыхает многоэтажка
Происшествия
Октябрьский мост в Липецке будут патрулировать каждые 30 минут
Общество
16-летний подросток ранен во время ночной погони полицейских за нарушителем
Происшествия
«Пожар года» в Ельце ликвидирован – выгорели 900 квадратных метров
Происшествия
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Происшествия
В Липецкой области красный уровень воздушной опасности
Происшествия
На улице Терешковой оторвавшееся от «Рено» колесо врезалось во встречный «Хавал»
Общество
Недалеко от железнодорожных путей нашли труп
Происшествия
Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
Происшествия
В Каменном утонул мужчина
Происшествия
«Cитуация серьёзная. У вас имеются неоплаченные налоги»
Происшествия
Статистика: в Липецкой области потребительские цены снизились на 0,59%
Экономика
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
Становлянец погиб на СВО
Общество
5712 жителей Липецкой области пострадали от уксов клещей
Здоровье
В Тербунском районе нашли снаряд и четыре миномётные мины
Происшествия
Утонувшему в Грязинском районе мужчине было 40 лет
Происшествия
В Липецке побит температурный рекорд
Погода в Липецке
В России
51
сегодня, 15:49

Температура воздуха в Москве побила рекорд

В Москве столбики термометров поднялись до 26,5 градуса днем 22 сентября.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температурный максимум обновлен в Москве в день осеннего равноденствия 22 сентября, новое значение составляет 26,5 градуса, — передает ТАСС.

«Самая последняя информация говорит о том, что температура в Москве на метеостанции ВДНХ достигла 26,5 градуса, то есть на 0,4 единицы обновила предыдущий рекорд», — сказал он.

По его словам, тепло в столице объясняется тем, что на текущий момент воздух в Москву поступает из жарких регионов Африки.

«Во вторник конвергенция воздушных масс с юго-запада и северо-запада приведет к тому, что утром минимальное значение температуры составит 16-18 градусов. Это летняя температура, которая на 5 градусов выше нормы. Но уже к 18-19 часам температура резко понизится до 10-12 градусов», — резюмировал синоптик.
