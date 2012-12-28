В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
На Солнце зафиксировали синхронный выброс двух гигантских протуберанцев
На Солнце зафиксировали редкое явление — синхронный выброс двух гигантских протуберанцев.
«Редкое и красивое событие, синхронный выброс с Солнца двух гигантских протуберанцев, был зарегистрирован вчера сразу несколькими космическими аппаратами, следящими за Солнцем», — говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что событие началось около 22.30 мск, причём в это же время солнечное затмение, которое можно было видеть из Южного полушария Земли, было в максимальной фазе.
Приборы зарегистрировали, что размеры каждого из протуберанцев составили около миллиона километров, что примерно в 70 раз больше размера Земли, — передает РИА Новости.
«Оба плазменных волокна прошли мимо планетных орбит - одно выше, второе ниже плоскости эклиптики. В сентябре это первое событие такого масштаба, подтверждающее сохранение у Солнца крупных запасов энергии, несмотря на общий спад его активности», — пояснили в Лаборатории.
