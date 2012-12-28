В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
сегодня, 11:23
В Крыму в результате атаки БПЛА пострадали 15 человек
В результате атаки дронов повреждены несколько объектов в санатории «Форос», а также школа в поселке. На данный момент количество пострадавших — около 15 человек, число погибших уточняется.
«К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших — около 15 человек, число погибших уточняется. Также из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе города Ялты», — говорится в сообщении.
По его словам, на месте работают профильные службы, людям оказывается вся необходимая помощь.
Советник главы Крыма Олег Крючков написал, что при ударе по школе в Форосе был ранен охранник. «Полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека», — добавил он.
Минобороны сообщало, что в период с 16:00 по 20:00 мск над Крымом сбили три дрона. Всего за это время российские силы сбили 22 беспилотника. Кроме трех дронов над Крымом столько же сбили над Белгородской областью и 16 — над акваторией Черного моря.
Поселок городского типа Форос находится в 40 км от Ялты и на таком же расстоянии от Севастополя.
