Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В липецком пруду утонул рыбак
Происшествия
В Ельце полыхает многоэтажка
Происшествия
Прикрепиться к поликлинике без личного посещения
Общество
«Пожар года» в Ельце ликвидирован – выгорели 900 квадратных метров
Происшествия
Раненый во время ночной погони подросток находится в коме
Происшествия
16-летний подросток ранен во время ночной погони полицейских за нарушителем
Происшествия
В Липецкой области красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Октябрьский мост в Липецке будут патрулировать каждые 30 минут
Общество
Антициклон возвращает в Липецкую область июльскую погоду
Погода в Липецке
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
Читать все
Раненый во время ночной погони подросток находится в коме
Происшествия
На улице Терешковой оторвавшееся от «Рено» колесо врезалось во встречный «Хавал»
Общество
Липчанам снова предлагают сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Происшествия
32-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» 419 000 рублей
Происшествия
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Происшествия
Один человек погиб и 13 пострадали: сводка дорожных аварий за три дня
Происшествия
Недалеко от железнодорожных путей нашли труп
Происшествия
Гимназия №1 завтра не работает: центр Липецка во вторник останется без воды
Общество
В деле грязинского турагента появились новые пострадавшие
Происшествия
Читать все
В России
53
сегодня, 11:23

В Крыму в результате атаки БПЛА пострадали 15 человек

В результате атаки дронов повреждены несколько объектов в санатории «Форос», а также школа в поселке. На данный момент количество пострадавших — около 15 человек, число погибших уточняется.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Телеграм-канале, что в результате удара беспилотников повреждено здание школы в поселке Форос, а также несколько объектов на территории одноименного санатория.

«К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших — около 15 человек, число погибших уточняется. Также из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе города Ялты», — говорится в сообщении.

По его словам, на месте работают профильные службы, людям оказывается вся необходимая помощь.

Советник главы Крыма Олег Крючков написал, что при ударе по школе в Форосе был ранен охранник. «Полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека», — добавил он.

Минобороны сообщало, что в период с 16:00 по 20:00 мск над Крымом сбили три дрона. Всего за это время российские силы сбили 22 беспилотника. Кроме трех дронов над Крымом столько же сбили над Белгородской областью и 16 — над акваторией Черного моря.

Поселок городского типа Форос находится в 40 км от Ялты и на таком же расстоянии от Севастополя.
беспилотники
атака
Крым
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить