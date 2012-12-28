В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
сегодня, 10:45
В кабмине одобрили закон о лишении уклонистов приобретенного гражданства РФ
Правительство России поддержало законопроект о лишении человека приобретенного гражданства, если он уклоняется от постановки на воинский учет.
Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний, — говорится в сообщении.
По правилам, после вступления в гражданство необходимо в течение двух недель явиться в военкомат или в течение недели подать заявление на «Госуслугах». Если человек не сделал этого, законопроект предлагает выносить заключение «об установлении факта уклонения от исполнения обязанностей по воинскому учету».
В течение пяти дней военкомат отправит уклониста в территориальный орган МВД для принятия решения о прекращении гражданства. Однако если в течение 30 дней человек все же явится в военкомат, то заключение будет отменено. За повторным гражданством получится обратиться только через три года.
Одновременно с людьми, уклонившимися от воинского учета, предлагается лишать гражданства их родственников, в том числе детей. Исключение - ситуации, когда второй родитель остается гражданином РФ или когда ребенок находится в детдоме. Помимо этого, в гражданстве оставят ветеранов боевых действий, военнослужащих, тех, кто удостоен госнаград, кто допущен к гостайне, и членов их семей.
Статью 24 закона о гражданстве предлагается дополнить новой частью. Согласно ей, совершение преступления не может быть основанием для лишения гражданства человека, служащего или служившего в Вооруженных силах РФ. Исключение — случаи, когда человек лишен звания, уволен с военной службы в связи с утратой доверия или повторно совершил тяжкое преступление (убийство, изнасилование, подготовка теракта и так далее).
Ранее законопроект уже рассматривался и был поддержан правительством при условии доработки с учетом замечаний. Прежние замечания были учтены. При этом в новую редакцию требуется внести еще несколько корректировок.
