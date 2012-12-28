Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В липецком пруду утонул рыбак
Происшествия
В Ельце полыхает многоэтажка
Происшествия
Прикрепиться к поликлинике без личного посещения
Общество
«Пожар года» в Ельце ликвидирован – выгорели 900 квадратных метров
Происшествия
Раненый во время ночной погони подросток находится в коме
Происшествия
16-летний подросток ранен во время ночной погони полицейских за нарушителем
Происшествия
В Липецкой области красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Октябрьский мост в Липецке будут патрулировать каждые 30 минут
Общество
Антициклон возвращает в Липецкую область июльскую погоду
Погода в Липецке
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
Читать все
Раненый во время ночной погони подросток находится в коме
Происшествия
На улице Терешковой оторвавшееся от «Рено» колесо врезалось во встречный «Хавал»
Общество
Липчанам снова предлагают сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Происшествия
32-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» 419 000 рублей
Происшествия
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Происшествия
Один человек погиб и 13 пострадали: сводка дорожных аварий за три дня
Происшествия
Недалеко от железнодорожных путей нашли труп
Происшествия
Гимназия №1 завтра не работает: центр Липецка во вторник останется без воды
Общество
В деле грязинского турагента появились новые пострадавшие
Происшествия
Читать все
В России
44
сегодня, 10:45

В кабмине одобрили закон о лишении уклонистов приобретенного гражданства РФ

Правительство России поддержало законопроект о лишении человека приобретенного гражданства, если он уклоняется от постановки на воинский учет.

Правительство России в целом поддержало законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета, — передает ТАСС.

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний, — говорится в сообщении.

По правилам, после вступления в гражданство необходимо в течение двух недель явиться в военкомат или в течение недели подать заявление на «Госуслугах». Если человек не сделал этого, законопроект предлагает выносить заключение «об установлении факта уклонения от исполнения обязанностей по воинскому учету».

В течение пяти дней военкомат отправит уклониста в территориальный орган МВД для принятия решения о прекращении гражданства. Однако если в течение 30 дней человек все же явится в военкомат, то заключение будет отменено. За повторным гражданством получится обратиться только через три года.

Одновременно с людьми, уклонившимися от воинского учета, предлагается лишать гражданства их родственников, в том числе детей. Исключение - ситуации, когда второй родитель остается гражданином РФ или когда ребенок находится в детдоме. Помимо этого, в гражданстве оставят ветеранов боевых действий, военнослужащих, тех, кто удостоен госнаград, кто допущен к гостайне, и членов их семей.

Статью 24 закона о гражданстве предлагается дополнить новой частью. Согласно ей, совершение преступления не может быть основанием для лишения гражданства человека, служащего или служившего в Вооруженных силах РФ. Исключение — случаи, когда человек лишен звания, уволен с военной службы в связи с утратой доверия или повторно совершил тяжкое преступление (убийство, изнасилование, подготовка теракта и так далее).

Ранее законопроект уже рассматривался и был поддержан правительством при условии доработки с учетом замечаний. Прежние замечания были учтены. При этом в новую редакцию требуется внести еще несколько корректировок.
гражданство
уклонисты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить