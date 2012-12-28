В России
сегодня, 21:11
Режим ЧС введён в здании школы в Татарске после обрушения
В Татарске обрушилась часть школы, по предварительным данным, пострадавших нет: людей в здании не было. СУСК по региону возбудил уголовное дело по статье "Халатность". "Принято решение о введении режима ЧС по улице Комиссаровская, дом 24, города Татарска Татарского муниципального округа Новосибирской области в связи с обрушением правого крыла здания МБОУ "СОШ 5" в городе Татарске", - говорится в сообщении.
Решение было принято на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Татарского муниципального округа. В нем приняли участие представители администрации муниципального округа, сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора, правоохранительных органов, сотрудники Татарской межрайонной прокуратуры.
В прокуратуре добавили, что учащиеся школы с понедельника будут переведены на дистанционное обучение, в последующем будет решен вопрос с формированием образовательного процесса в других образовательных учреждениях Татарска.
