В липецком пруду утонул рыбак
Происшествия
Свершилось! Наши волейболистки наконец-то победили
Спорт
Владелец собаки, покусавшей ребёнка, выплатит огромную сумму
Происшествия
В Грязях будут судить парня, из-за которого тяжелые травмы получила 2-летняя девочка
Происшествия
В Ельце полыхает многоэтажка
Происшествия
Прикрепиться к поликлинике без личного посещения
Общество
Когда семь пятниц на неделе, то не бывает выходных
Неделя 48
В Липецкой области красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Антициклон возвращает в Липецкую область июльскую погоду
Погода в Липецке
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
51
сегодня, 21:11

Режим ЧС введён в здании школы в Татарске после обрушения

Власти ввели режим ЧС в двухэтажном здании 1937 года постройки школы №5 города Татарска Новосибирской области, часть которого обрушилась в 21 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

В Татарске обрушилась часть школы, по предварительным данным, пострадавших нет: людей в здании не было. СУСК по региону возбудил уголовное дело по статье "Халатность". "Принято решение о введении режима ЧС по улице Комиссаровская, дом 24, города Татарска Татарского муниципального округа Новосибирской области в связи с обрушением правого крыла здания МБОУ "СОШ 5" в городе Татарске", - говорится в сообщении.

Решение было принято на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Татарского муниципального округа. В нем приняли участие представители администрации муниципального округа, сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора, правоохранительных органов, сотрудники Татарской межрайонной прокуратуры.

В прокуратуре добавили, что учащиеся школы с понедельника будут переведены на дистанционное обучение, в последующем будет решен вопрос с формированием образовательного процесса в других образовательных учреждениях Татарска.
