В России
65
сегодня, 21:05
Подросток из Костромы спас детей от рецидивиста
По данным Telegram-канала, 52-летний рецидивист, лишь в начале лета освободившийся из мест лишения свободы, поджидал детей неподалеку от школы на улице Мичуринцев и напал на жертв. В этот момент школьник по имени Денис шел домой за забытой тетрадкой по литературе и стал свидетелем происходящего.
Он заметил, что мужчина пристает к детям, и вмешался в происходящее, спросив взрослого, чего он от них хочет. На вопрос, действительно ли это его отец, ребенок выглядел напуганным и покачал головой. Мужчина нагрубил подростку, держа в руке предмет, похожий на нож.
Тогда семиклассник подобрал камень, замахнулся и потребовал, чтобы злоумышленник оставил детей в покое, а сам скомандовал им идти домой. Когда дети бросились бежать незнакомец пытался их схватить за одежду, но брошенный в него камень пресек эту попытку. Денис после этого тоже побежал домой и позвонил в полицию.
Вскоре прибывший по вызову наряд полиции задержал рецидивиста.
Комментарии