вчера, 21:13
Житель Москвы собрал миллионы с 40 инвесторов и скрылся
По данным канала, московский инвестор Евгений встречался с потенциальными клиентами в своем офисе, показывал им презентации прибыльных проектов и заключал договоры, предлагая технику в залог. Один из пострадавших инвесторов признался, что в феврале 2025 года передал Евгению 3,5 миллиона рублей на год под инвестиционный проект. Выплат по проекту он не дождался, а после обнаружил, что офис Евгения закрылся.
Пострадавшие от действий афериста объединились в Telegram-чате, где их собралось около 40 человек. Они обнаружили, что Евгений как минимум с 2021 года был банкротом, не занимался бизнесом, а работники в офисе создавали иллюзию деятельности. Как физическое лицо Евгений владеет имуществом на 50 миллионов рублей. Потерявшие деньги инвесторы готовятся обратиться в суд.
