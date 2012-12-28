Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
В России
46
сегодня, 21:02
Двое погибли при обрушении здания школы в Москве
Двое рабочих погибли, по предварительным данным, в результате ЧП во время ремонтных работ в школе на востоке Москвы. Позже в столичной прокуратуре сообщили, что при обрушении пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации.
"На Знаменской улице произошло обрушение бетонных плит перекрытий в нежилом помещении здания, находящегося на реконструкции. Пожарно-спасательные подразделения извлекли тела двоих рабочих. Все службы находятся на месте", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Устанавливаются причины ЧП.
0
0
0
0
0
Комментарии