вчера, 23:01
В масле, твороге, кефире нашли растительные компоненты и говяжий жир
Московское общество защиты прав потребителей обратилось в Генпрокуратуру, Роспотребнадзор и Россельхознадзор с просьбой запретить производство и продажу некачественных товаров.
«Факты злостного нарушения обязательных требований подтверждаются как протоколами испытаний, проведенных во ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора, так и данными ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий». Причем для фальсификации используются как жиры растительного происхождения, так и говяжий», — говорится в обращении в Генпрокуратуру.
Каналами сбыта фальсификата выступали и выступают такие популярные торгово-розничные сети, как «Доброцен», «Светофор», «Дикси», «Лента», «Магнит» и Spar.
«Поставки некачественной продукции осуществляются также в соцучреждения, включая детские сады, школы, колледжи, больницы», — подчеркивают общественники.
Они просят Генпрокуратуру запретить работу этих предприятий, включая эксплуатацию производственных помещений, где выпускается продукция.
