Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Следком разбирается в смерти 32-летнего пациента Елецкого психоневрологического интерната
Происшествия
Водитель погиб после столкновения с деревом в Хлевенском районе
Происшествия
Из-за утечки горячей воды в районе Петровского рынка без горячей воды остался весь центр Липецка
Общество
После столкновения с «БМВ» водитель «Ауди» попал в больницу
Происшествия
В выходные холодную воду отключат на четырех улицах
Общество
35-летнего мужчину осудили за 35 эпизодов совращений малолетних
Происшествия
«Стая собак возле школы — серьёзный риск»
Общество
Циклон прорвется на день в Липецкую область и принесет дожди
Погода в Липецке
Жительница Данковского района держала у себя 150 собак
Общество
8-летние футболисты из Липецка повторили подвиг «Манчестер Юнайтед»
Спорт
Читать все
«Стая собак возле школы — серьёзный риск»
Общество
Ремонт теплосети на Неделина продолжается: горячую воду обещают во второй половине дня
Общество
8-летние футболисты из Липецка повторили подвиг «Манчестер Юнайтед»
Спорт
Водитель погиб после столкновения с деревом в Хлевенском районе
Происшествия
Жительница Данковского района держала у себя 150 собак
Общество
Циклон прорвется на день в Липецкую область и принесет дожди
Погода в Липецке
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Происшествия
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Общество
В выходные холодную воду отключат на четырех улицах
Общество
За украденное карманнице пришлось заплатить в пять раз больше
Происшествия
Читать все
В России
136
вчера, 23:01

В масле, твороге, кефире нашли растительные компоненты и говяжий жир

В составе творога, кефира и масла обнаружены растительные компоненты и говяжий жир. Фальсификат нашли в продукции «Внуковского масло-жирового комбината», «Велды», «Кубаньрус-Молока» и компании «ДарыМолока». Каналы сбыта товаров — розничные сети «Доброцен», «Светофор», «Дикси», «Лента», «Магнит», Spar. Продукция также поставлялась в соцучреждения, сообщают «Известия».

Московское общество защиты прав потребителей обратилось в Генпрокуратуру, Роспотребнадзор и Россельхознадзор с просьбой запретить производство и продажу некачественных товаров. 

«Факты злостного нарушения обязательных требований подтверждаются как протоколами испытаний, проведенных во ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора, так и данными ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий». Причем для фальсификации используются как жиры растительного происхождения, так и говяжий», — говорится в обращении в Генпрокуратуру. 

Каналами сбыта фальсификата выступали и выступают такие популярные торгово-розничные сети, как «Доброцен», «Светофор», «Дикси», «Лента», «Магнит» и Spar. 

«Поставки некачественной продукции осуществляются также в соцучреждения, включая детские сады, школы, колледжи, больницы», — подчеркивают общественники. 

Они просят Генпрокуратуру запретить работу этих предприятий, включая эксплуатацию производственных помещений, где выпускается продукция.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить