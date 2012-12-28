Следком разбирается в смерти 32-летнего пациента Елецкого психоневрологического интерната
Минфин заложил в бюджет-2026 ключевую ставку на уровне 12–13%
«Мы ориентируемся на документ Банка России «Основные направления денежно-кредитной политики». В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12–13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12-13%», — сказал глава Минфина.
Он также добавил, что министерство уже научилось работать с финансовыми ограничениями. Важно выстраивать такую бюджетную конструкцию, которая устоит перед любыми вызовами — санкциями, ограничениями, пошлинами, запретами.
Главное, подчеркнул Силуанов, чтобы граждане не почувствовали негативных последствий. Все социальные обязательства — пенсии, пособия, выплаты семьям с детьми — будут выполняться.
