Погибшие на Адмирала Макарова мальчики остались в комнате одни
Происшествия
Следком разбирается в смерти 32-летнего пациента Елецкого психоневрологического интерната
Происшествия
Шествие первокурсников прошло по центральным улицам Липецка
Общество
Из-за утечки горячей воды в районе Петровского рынка без горячей воды остался весь центр Липецка
Общество
Водитель погиб после столкновения с деревом в Хлевенском районе
Происшествия
Сегодня в Липецке: посвящение в первокурсники, нелёгкая жизнь программистов, жалобы на безденежье
Общество
После столкновения с «БМВ» водитель «Ауди» попал в больницу
Происшествия
35-летнего мужчину осудили за 35 эпизодов совращений малолетних
Происшествия
На улице Неделина возник провал
Общество
В выходные холодную воду отключат на четырех улицах
Общество
«Стая собак возле школы — серьёзный риск»
Общество
«За себя и того парня» проголосовала женщина на выборах в Хлевном
Происшествия
После столкновения с «БМВ» водитель «Ауди» попал в больницу
Происшествия
35-летнего мужчину осудили за 35 эпизодов совращений малолетних
Происшествия
8-летние футболисты из Липецка повторили подвиг «Манчестер Юнайтед»
Спорт
Водитель погиб после столкновения с деревом в Хлевенском районе
Происшествия
Жительница Данковского района держала у себя 150 собак
Общество
Циклон прорвется на день в Липецкую область и принесет дожди
Погода в Липецке
В выходные холодную воду отключат на четырех улицах
Общество
За украденное карманнице пришлось заплатить в пять раз больше
Происшествия
В России
67
вчера, 22:59

Минфин заложил в бюджет-2026 ключевую ставку на уровне 12–13%

Минфин при подготовке бюджета ориентируется на базовый сценарий Центробанка (ЦБ) и исходит из ключевой ставки 12–13% в 2026 году. Об этом в интервью «Известиям» на Московском финансовом форуме сообщил министр финансов Антон Силуанов. 

«Мы ориентируемся на документ Банка России «Основные направления денежно-кредитной политики». В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12–13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12-13%», — сказал глава Минфина. 

Он также добавил, что министерство уже научилось работать с финансовыми ограничениями. Важно выстраивать такую бюджетную конструкцию, которая устоит перед любыми вызовами — санкциями, ограничениями, пошлинами, запретами.

Главное, подчеркнул Силуанов, чтобы граждане не почувствовали негативных последствий. Все социальные обязательства — пенсии, пособия, выплаты семьям с детьми — будут выполняться. 

0
0
0
0
0

Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
