Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ремонт теплосети на Неделина продолжается: горячую воду обещают во второй половине дня
Общество
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Общество
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Происшествия
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
Читать все
Ремонт теплосети на Неделина продолжается: горячую воду обещают во второй половине дня
Общество
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Происшествия
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Общество
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Читать все
В России
139
вчера, 16:11

Южная Корея увеличила поставки автомобилей в РФ до максимума с 2021 года

За восемь месяцев 2025 года Россия резко увеличила импорт автомобилей из Южной Кореи.

Россия в январе — августе резко нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи, до максимальных за четыре года 619 миллионов долларов, — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможни азиатской республики.

Уточняется, что за восемь месяцев российские компании ввезли южнокорейских автомобилей на 618,7 миллиона долларов, что в полтора раза больше показателя за аналогичный период прошлого года и является максимальным значением с 2021 года.

В частности, больше всего в текущем году РФ ввезла авто с бензиновым двигателем объемом 1,5-3 литра (449,9 миллиона долларов) и с дизельным на 1,5-2,5 литра (126,8 миллиона). Кроме того, был небольшой импорт автомобилей с бензиновым двигателем на 1-1,5 литра (34,2 миллиона), а также до литра (6,7 миллиона).

Крупнейшими покупателями южнокорейских машин в этом году были США (20,3 миллиарда долларов), Канада (3,7 миллиарда), Австралия (1,9 миллиарда), Киргизия (1,8 миллиарда) и Великобритания (1,7 миллиарда). Россия — на 12-м месте.

С введением повышенного утилизационного сбора на машины с двигателями мощнее 160 л.с. для частных лиц в Россию перестанут везти корейские и японские кроссоверы среднего класса, а также популярные подержанные BMW, — пишет «Газета.Ru».
авто
экономика
Корея
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить