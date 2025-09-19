Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
вчера, 16:11
Южная Корея увеличила поставки автомобилей в РФ до максимума с 2021 года
За восемь месяцев 2025 года Россия резко увеличила импорт автомобилей из Южной Кореи.
Уточняется, что за восемь месяцев российские компании ввезли южнокорейских автомобилей на 618,7 миллиона долларов, что в полтора раза больше показателя за аналогичный период прошлого года и является максимальным значением с 2021 года.
В частности, больше всего в текущем году РФ ввезла авто с бензиновым двигателем объемом 1,5-3 литра (449,9 миллиона долларов) и с дизельным на 1,5-2,5 литра (126,8 миллиона). Кроме того, был небольшой импорт автомобилей с бензиновым двигателем на 1-1,5 литра (34,2 миллиона), а также до литра (6,7 миллиона).
Крупнейшими покупателями южнокорейских машин в этом году были США (20,3 миллиарда долларов), Канада (3,7 миллиарда), Австралия (1,9 миллиарда), Киргизия (1,8 миллиарда) и Великобритания (1,7 миллиарда). Россия — на 12-м месте.
С введением повышенного утилизационного сбора на машины с двигателями мощнее 160 л.с. для частных лиц в Россию перестанут везти корейские и японские кроссоверы среднего класса, а также популярные подержанные BMW, — пишет «Газета.Ru».
