Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мэр Липецка раскритиковал концепцию детского игрового городка в Нижнем парке
Общество
Центр Липецка встал в пробках
Общество
Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
Общество
Молодая мать пыталась свести счёты с жизнью: её остановили спасатели
Происшествия
18-летний парень вывел со счета работодателя 150 тысяч рублей
Происшествия
Несмотря на смерть отца, Евгений Гришковец вышел на сцену театра Толстого
Культура
В Липецке — новый директор парков
Общество
В селе Излегоще выстрелом в грудь из обреза ранили 63-летнего мужчину
Происшествия
Любовь зла: в ответ на расставание 37-летняя женщина заявила об изнасиловании
Происшествия
«ВАЗ» столкнулся с «Дэу» и врезался в дерево: 20-летний водитель уцелел
Происшествия
Читать все
Молодая мать пыталась свести счёты с жизнью: её остановили спасатели
Происшествия
Федеральный девелопер ДАРС пока не получил от мэрии Липецка разрешения на застройку берега реки Воронеж
Общество
В селе Излегоще выстрелом в грудь из обреза ранили 63-летнего мужчину
Происшествия
35-летний мужчина в гневе упал на капот машины бывшей сожительницы
Происшествия
72-ю школу отремонтируют к началу нового учебного года
Общество
На улице Московской перевернулась «Лада Гранта»
Происшествия
К открытию сезона театр Толстого обновился
Культура
22 водителя автотранспортных предприятий сразились за звание лучших по профессии
Общество
«Металлург» сменил главного тренера
Спорт
В Липецкой области станет чуть прохладнее
Общество
Читать все
В России
31
25 минут назад

В России упал спрос на золотые украшения

В первом полугодии 2025 года россияне приобрели 15,5 т золотых украшений — на 10% меньше, чем годом ранее, следует из данных Всемирного золотого совета (WGC). Федеральная пробирная палата фиксирует еще более резкое падение – на 12,3% год к году, до 8,96 млн изделий, сообщают «Известия». Ввод новых украшений в оборот упал почти на 40%, следует из данных пробирной палаты. 

Продажи ювелирных изделий продолжили снижаться из-за рекордно подорожавшего золота, говорится в материалах WGC. Средняя цена унции золота в январе–сентябре составила $3165 (+37% год к году), а в сентябре достигла $3651. В Goldman Sachs не исключают роста до $4–5 тыс. к 2026 году. 

Снижению продаж украшений из золота также способствует замедление темпов роста доходов населения, указывает исполнительный директор «Гильдии ювелиров России» Владимир Збойков. В августе 2025 года индекс потребительских настроений, по оценке Центробанка (ЦБ), уменьшился год к году на 1,8 п. до 103,2 п. 
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить