Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
Федеральный девелопер ДАРС пока не получил от мэрии Липецка разрешения на застройку берега реки Воронеж
В России упал спрос на золотые украшения
Продажи ювелирных изделий продолжили снижаться из-за рекордно подорожавшего золота, говорится в материалах WGC. Средняя цена унции золота в январе–сентябре составила $3165 (+37% год к году), а в сентябре достигла $3651. В Goldman Sachs не исключают роста до $4–5 тыс. к 2026 году.
Снижению продаж украшений из золота также способствует замедление темпов роста доходов населения, указывает исполнительный директор «Гильдии ювелиров России» Владимир Збойков. В августе 2025 года индекс потребительских настроений, по оценке Центробанка (ЦБ), уменьшился год к году на 1,8 п. до 103,2 п.
