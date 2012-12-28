Все новости
В России
33
27 минут назад

Появление на побережье Египта акул не повлияло на поток туристов

Российские туристы, несмотря на сообщения о появлении акул на побережье Египта, не отказываются от отдыха в стране. Об этом «Известиям» рассказали представители туристического рынка. 

«Информация о закрытии пляжей из-за появления акул у берега Египта никак не сказывается на турпотоке», — отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. 

Это подтвердила и руководитель международных проектов «Слетать.ру», управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина. По ее словам, в связи с этой ситуацией поступили лишь единичные обращения от туристов.

Кроме того, по данным «Слетать.ру», спрос на туры в Египет в период осеннего сезона (с начала сентября по конец ноября) почти на 45% превысил показатель прошлого года, отметила она. 

Каждый год поток россиян в Египет только растет, подчеркнул вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. При этом, по его словам, путешественников заранее предупреждают о возможном появлении акул и других опасных морских обитателей. 

туризм
0
0
0
0
0

Комментарии

