В России
29
20 минут назад

Комитет Госдумы одобрил проект о призыве на службу в течение календарного года

Комитет Госдумы (ГД) по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предлагает возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года.

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате парламента одобрить в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность проведения призывных мероприятий на протяжении всего календарного года. Это следует из решения комитета.

Проект предполагает, что в течение года будут проводиться медицинские освидетельствования, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом отправка граждан на службу будет происходить в установленные сроки. В то же время фактический призыв будет осуществляться дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, — передает ТАСС.

Кроме того, законопроект вводит особые сроки призыва для отдельных категорий граждан. Например, жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться в армию с 15 октября по 31 декабря, педагоги — с 1 мая по 15 июля, а жители Крайнего Севера — в период с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Как говорится в пояснительной записке, нововведения направлены на улучшение распределения нагрузки на призывные пункты и повышение качества призыва граждан на военную службу.
служба
призыв
0
0
0
0
0

