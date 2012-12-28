Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
«Металлург» «ограбили» дважды, 11-метровое проклятие «Орла», молодой защитник доигрывал со сломанной рукой
Федеральный девелопер ДАРС пока не получил от мэрии Липецка разрешения на застройку берега реки Воронеж
20 минут назад
Комитет Госдумы одобрил проект о призыве на службу в течение календарного года
Комитет Госдумы (ГД) по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предлагает возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года.
Проект предполагает, что в течение года будут проводиться медицинские освидетельствования, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом отправка граждан на службу будет происходить в установленные сроки. В то же время фактический призыв будет осуществляться дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, — передает ТАСС.
Кроме того, законопроект вводит особые сроки призыва для отдельных категорий граждан. Например, жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться в армию с 15 октября по 31 декабря, педагоги — с 1 мая по 15 июля, а жители Крайнего Севера — в период с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.
Как говорится в пояснительной записке, нововведения направлены на улучшение распределения нагрузки на призывные пункты и повышение качества призыва граждан на военную службу.
