В России
сегодня, 14:49
Казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях
В России принят закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс.
Первый бюджетный платёж в цифровых рублях успешно завершен. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, — отмечается в сообщении.
Там подчеркнули, что выплаты из бюджета будут проводиться в цифровых рублях только по желанию получателей.
Эксперимент по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс проводится совместно с Минфином России и Банком России.
С 1 января 2026 года Казначейство России и Банк России обеспечат возможность проведения операций со счетом цифрового рубля. С его помощью можно будет осуществлять перечисления средств в бюджеты бюджетной системы РФ, различные выплаты за счет средств федерального бюджета.
