В России
32
23 минуты назад
Столичные профсоюзы поддерживают идею об увеличении отпуска до 35 дней
Московская федерация профсоюзов поддерживает инициативу об увеличении продолжительности оплачиваемого отпуска до 35 календарных дней.
Депутаты Госдумы готовят к внесению инициативу об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней, — отметил депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия -Патриоты — За правду» Николай Новичков. По его словам, увеличение дней отдыха необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам, и людям среднего возраста.
«Нам важно, чтобы трудящиеся могли полноценно отдыхать и восстанавливать силы, а также проводить больше времени с семьей. Хочу отметить, подобная идея не нова. Уже пятый год мы наблюдаем тревожную тенденцию: люди стали работать больше, например, по 12 или даже 16 часов. Особенно это актуально для организаций, где нет профсоюзов», — сказал Чиннов.
По его словам, ситуация усугубляется и тем, что из-за действующего моратория на проверки Госинспекции труда невозможно воздействовать на недобросовестных работодателей, которые нарушают трудовое законодательство.
«Более того, профсоюзы выступают и за переход на четырехдневную рабочую неделю с сохранением достойной заработной платы. Считаем, что это необходимое условие для профилактики профессиональных заболеваний и укрепления здоровья, повышения производительности труда», — добавил он.
