Советский боксер Виктор Агеев умер на 85-м году жизни

Двукратный чемпион Европы по боксу в составе сборной СССР Виктор Агеев скончался в возрасте 84 лет. Обстоятельства и причины его смерти в заявлении не раскрываются. Пресс-служба федерации отметили, что о спортсмене всегда отзывались с уважением.