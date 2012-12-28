Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мэр Липецка раскритиковал концепцию детского игрового городка в Нижнем парке
Общество
Центр Липецка встал в пробках
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
Общество
18-летний парень вывел со счета работодателя 150 тысяч рублей
Происшествия
Затопленный подвал может обойтись управляющей компании в 300 000 рублей
Общество
«Металлург» «ограбили» дважды, 11-метровое проклятие «Орла», молодой защитник доигрывал со сломанной рукой
Спорт
«ВАЗ» столкнулся с «Дэу» и врезался в дерево: 20-летний водитель уцелел
Происшествия
У каждого жителя Липецкой области — по три банковские карты
Экономика
Бугаков считает, что судья должен был засчитать гол, Поляков назвал «Металлург» самой играющей командой лиги
Спорт
Читать все
В Саратове будут судить шестерых липчан по обвинению в аферах с отловом бродячих собак
Общество
Переправа на Соколе будет готова к концу сентября
Общество
Липчанка пыталась заработать на «лайках» и отзывах и перевела мошенникам 242 500 рублей
Происшествия
В Липецке — новый директор парков
Общество
Молодая мать пыталась свести счёты с жизнью: её остановили спасатели
Происшествия
72-ю школу отремонтируют к началу нового учебного года
Общество
«Жених из Швейцарии» обманул липчанку на 67 812 рублей
Происшествия
Любовь зла: в ответ на расставание 37-летняя женщина заявила об изнасиловании
Происшествия
НЛМК открывает для школьников «Металлургическую смену»
НЛМК Live
Несмотря на смерть отца, Евгений Гришковец вышел на сцену театра Толстого
Культура
Читать все
В России
35
сегодня, 13:13

Советский боксер Виктор Агеев умер на 85-м году жизни

Двукратный чемпион Европы по боксу в составе сборной СССР Виктор Агеев скончался в возрасте 84 лет. Обстоятельства и причины его смерти в заявлении не раскрываются. Пресс-служба федерации отметили, что о спортсмене всегда отзывались с уважением.

Двукратный чемпион Европы в составе сборной СССР по боксу Виктор Агеев скончался в возрасте 84 лет, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России.

Причина смерти не уточняется.

«Уход Виктора Петровича — большая утрата для всей боксерской семьи. Глубоко порядочный, фанатично преданный своему виду спорта. Все, кто был знаком с Виктором Петровичем, неизменно отзывались о нем с огромным уважением. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами», — говорится в сообщении.

Агеев побеждал на чемпионатах Европы в 1965 и 1967 годах в весовой категории до 71 кг. После завершения карьеры боксера начал заниматься тренерской деятельностью, работал в ЦСКА. Среди его воспитанников — олимпийские призеры Василий Соломин и Виктор Рыбаков, чемпионы Европы Валерий Лимасов и Петр Галкин.

В 1992 году Агеев был избран президентом Федерации профессионального бокса России, также он входил в руководство Всемирной боксерской ассоциации и Паназиатской боксерской ассоциации.
спорт
боксер
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить