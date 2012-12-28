Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
«Металлург» «ограбили» дважды, 11-метровое проклятие «Орла», молодой защитник доигрывал со сломанной рукой
Бугаков считает, что судья должен был засчитать гол, Поляков назвал «Металлург» самой играющей командой лиги
Липчанка пыталась заработать на «лайках» и отзывах и перевела мошенникам 242 500 рублей
В России
35
сегодня, 13:13
Советский боксер Виктор Агеев умер на 85-м году жизни
Двукратный чемпион Европы по боксу в составе сборной СССР Виктор Агеев скончался в возрасте 84 лет. Обстоятельства и причины его смерти в заявлении не раскрываются. Пресс-служба федерации отметили, что о спортсмене всегда отзывались с уважением.
Причина смерти не уточняется.
«Уход Виктора Петровича — большая утрата для всей боксерской семьи. Глубоко порядочный, фанатично преданный своему виду спорта. Все, кто был знаком с Виктором Петровичем, неизменно отзывались о нем с огромным уважением. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами», — говорится в сообщении.
Агеев побеждал на чемпионатах Европы в 1965 и 1967 годах в весовой категории до 71 кг. После завершения карьеры боксера начал заниматься тренерской деятельностью, работал в ЦСКА. Среди его воспитанников — олимпийские призеры Василий Соломин и Виктор Рыбаков, чемпионы Европы Валерий Лимасов и Петр Галкин.
В 1992 году Агеев был избран президентом Федерации профессионального бокса России, также он входил в руководство Всемирной боксерской ассоциации и Паназиатской боксерской ассоциации.
0
0
0
0
0
Комментарии