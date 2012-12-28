Грузия полностью выплатила многолетний долг перед Россией

Грузия целиком погасила многолетний долг перед Россией. Впервые в графе с суммой внешнего госдолга перед Россией стоит прочерк. Предыдущие месяцы он неизменно оставался на уровне $3,997 млн.