Первый регулярный рейс из Москвы в Краснодар успешно приземлился после трехлетнего перерыва

Первый регулярный рейс Москва — Краснодар после трехлетнего перерыва успешно приземлился. Самолет «Аэрофлота» вылетел из Шереметьево сегодня утром.