Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
«Металлург» «ограбили» дважды, 11-метровое проклятие «Орла», молодой защитник доигрывал со сломанной рукой
Липчанка пыталась заработать на «лайках» и отзывах и перевела мошенникам 242 500 рублей
Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
Бугаков считает, что судья должен был засчитать гол, Поляков назвал «Металлург» самой играющей командой лиги
В России
44
52 минуты назад
Первый регулярный рейс из Москвы в Краснодар успешно приземлился после трехлетнего перерыва
Первый регулярный рейс Москва — Краснодар после трехлетнего перерыва успешно приземлился. Самолет «Аэрофлота» вылетел из Шереметьево сегодня утром.
Прибывший из Москвы борт прошел через водную арку на стоянке аэропорта в Краснодаре. К борту был подан трап, экипаж сразу же приступил к высадке пассажиров. Согласно расписанию, Airbus A321 вылетел из аэропорта Шереметьево в Москве в 06:40 мск, время в пути составило 3 часа 45 минут. Согласно расписанию, борт должен был совершить посадку в аэропорту Краснодара в 10:25.
В аэропорту пассажиров первого рейса встречают заместитель руководителя Росавиации Алексей Буевич, избранный губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, генеральный директор холдинга «Аэродинамика», в который входит аэропорт Краснодара, Алексей Старостин и управляющий директор Дмитрий Кириченко.
Воздушное пространство над аэропортом Краснодара было закрыто из соображений безопасности с 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников. С 09:00 мск 11 сентября аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов.
Международный аэропорт Краснодар является крупнейшим аэропортом Южного федерального округа, в 2021 году занимал девятое место среди российских аэропортов по числу перевезенных пассажиров. До введения ограничения полетов рейсы выполняли 40 авиакомпаний по 58 внутренним и международным направлениям. Пассажиропоток за 2021 год составил 5 025 063 человек — это был рекордный показатель в истории аэропорта. Тогда рост пассажиропотока составил 38% по сравнению с 2020 годом.
0
0
0
0
0
Комментарии