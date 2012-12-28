Все новости
В России
44
52 минуты назад

Первый регулярный рейс из Москвы в Краснодар успешно приземлился после трехлетнего перерыва

Первый регулярный рейс Москва — Краснодар после трехлетнего перерыва успешно приземлился. Самолет «Аэрофлота» вылетел из Шереметьево сегодня утром.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» с опережением графика приземлился в аэропорту Краснодара, совершив первый рейс после открытия воздушного пространства и возобновления полетов, — передает ТАСС.

Прибывший из Москвы борт прошел через водную арку на стоянке аэропорта в Краснодаре. К борту был подан трап, экипаж сразу же приступил к высадке пассажиров. Согласно расписанию, Airbus A321 вылетел из аэропорта Шереметьево в Москве в 06:40 мск, время в пути составило 3 часа 45 минут. Согласно расписанию, борт должен был совершить посадку в аэропорту Краснодара в 10:25.

В аэропорту пассажиров первого рейса встречают заместитель руководителя Росавиации Алексей Буевич, избранный губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, генеральный директор холдинга «Аэродинамика», в который входит аэропорт Краснодара, Алексей Старостин и управляющий директор Дмитрий Кириченко.

Воздушное пространство над аэропортом Краснодара было закрыто из соображений безопасности с 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников. С 09:00 мск 11 сентября аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов.

Международный аэропорт Краснодар является крупнейшим аэропортом Южного федерального округа, в 2021 году занимал девятое место среди российских аэропортов по числу перевезенных пассажиров. До введения ограничения полетов рейсы выполняли 40 авиакомпаний по 58 внутренним и международным направлениям. Пассажиропоток за 2021 год составил 5 025 063 человек — это был рекордный показатель в истории аэропорта. Тогда рост пассажиропотока составил 38% по сравнению с 2020 годом.
авиасообщение
самолеты
Краснодар
