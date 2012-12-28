Все новости
В России
25
14 минут назад

В РФ рассмотрят вопрос индексации выплат на третьего ребенка

Индексацию выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка могут включить в проект формирования федерального бюджета на следующий год и плановый период 2027–2028 годов.

Индексация выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка может быть включена в проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, — заявила сенатор Наталия Косихина.

На совещании по экономическим вопросам 15 сентября президент РФ Владимир Путин отметил, что кабмин продолжает работать над проектом бюджета, в связи с чем проводится целая серия совещаний по контурам главного финансового документа страны и его приоритетам.

«Новый трехлетний бюджет должен решать как текущие, так и перспективные задачи развития России. Безусловно, это затрагивает и социальную сферу, в которой вопросам демографии уделяется огромное значение. Убеждена, что в главном финансовом документе страны потенциально будут заложены средства на индексацию данной выплаты с учетом уровня инфляции и текущей экономической ситуации. Вопрос социального благополучия многодетных семей и граждан с детьми играет важную роль в достижении необходимых показателей демографического роста», — отметила сенатор.

Косихина также отметила, что вопрос индексации данной выплаты требует «самого пристального внимания».

Выплата в размере 450 тысяч рублей предоставляется на погашение ипотеки семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родились третий или последующие дети, — передает ТАСС.
