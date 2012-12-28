Все новости
В России
53
сегодня, 09:59

МАК опубликовал промежуточный отчет о крушении самолета Ан-24 под Тындой

Международный авиационный комитет (МАК) опубликовал аудиозаписи разговоров экипажа пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который потерпел крушение в конце июля при заходе на посадку в аэропорту Тынды в Амурской области.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет о крушении самолета Ан-24 под Тындой в конце июля. В нем содержатся расшифровки записей речевого самописца — последними стали сигналы системы раннего предупреждения о приближении к земле.

«В период с 12:56:41 по 12:56:44 звуковым регистратором зафиксирована речевая информация от СРППЗ (Системы раннего предупреждения приближения к земле): «Проверь высоту. Низко земля. Низко земл...» В 12:56:44 — окончание записи», — говорится в документе.

Из отчета следует, что позднее диспетчер неоднократно пытался вызвать экипаж борта по радио, но ответа не последовало. Через десять минут после сообщения системы, в 13:06, диспетчер объявил на аэродроме тревогу.

Комиссия продолжает работу по сбору и анализу информации о происшествии.

Ан-24 компании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров утром 24 июля. Вскоре обломки самолета обнаружили в 15 км от места назначения.

На борту находились 48 человек, включая пятерых детей. Никто из них не выжил при крушении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта). Через несколько дней после крушения у «Ангары» аннулировали сертификат на обслуживание самолетов; позднее сертификат отозвали у учебного центра перевозчика.

За месяц до крушения Ространснадзор провел проверку «Ангары» и отстранил от эксплуатации восемь воздушных судов, — передает РБК.
крушение
самолет
катастрофа
