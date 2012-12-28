МАК опубликовал промежуточный отчет о крушении самолета Ан-24 под Тындой

Международный авиационный комитет (МАК) опубликовал аудиозаписи разговоров экипажа пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который потерпел крушение в конце июля при заходе на посадку в аэропорту Тынды в Амурской области.