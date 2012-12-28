Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В липецком подъезде нашли тело женщины
Происшествия
В ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля пострадали оба водителя
Общество
Умную остановку за 350 тысяч разбил 19-летний липчанин
Происшествия
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Общество
Ельчанин продал охотничий нож участнику «Проверочной закупки»
Происшествия
Сегодня в Липецке: Евгений Гришковец в ЛГАДТ, что отпугивает в вакансиях и какую зарплату трубуют липчане
Общество
«Произошёл возмутительный акт вандализма»
Общество
«Все работы — про графику. График до нас пока не довели»
Общество
В Ельце после столкновения с «Дэу» перевернулся автомобиль «Рено»
Происшествия
Читать все
46-летняя ельчанка перевела мошенникам три миллиона рублей
Происшествия
Затопленный подвал может обойтись управляющей компании в 300 000 рублей
Общество
У каждого жителя Липецкой области — по три банковские карты
Экономика
«Все работы — про графику. График до нас пока не довели»
Общество
В Липецке сегодня спустят Комсомольский пруд
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Предлагавшая скидки на маркетплейсе мошенница получила 2 года 10 месяцев колонии-поселения
Происшествия
В липецком подъезде нашли тело женщины
Происшествия
В Данковском районе со свалками боролись только на бумаге
Происшествия
Новые липецкие депутаты познакомятся друг с другом и коллегами 23 сентября
Общество
Читать все
В мире
11
16 минут назад

Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд

За свою продолжительную карьеру Редфорд создал множество незабываемых образов в мировом кинематографе.

Американский актер, кинорежиссер, продюсер Роберт Редфорд умер на 90-м году жизни, — пишут «Известия» со ссылкой на газету «The New York Times».

«Роберт Редфорд, идол большого экрана, ставший оскароносным режиссером, умер рано утром во вторник в своем доме в штате Юта. Ему было 89 лет», — говорится в материале.

Редфорд начал свою карьеру в 1959 году, выступая в театральных постановках на Бродвее и участвуя в различных телешоу. В 1962 году он дебютировал в полнометражном фильме «Охота на поле боя». Он известен своими ролями в фильмах «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969), «Вся президентская рать» (1976) и «Три дня Кондора» (1975).Редфорд занялся режиссурой в 40 лет — за свой первый фильм «Обычные люди» (1980) о распаде семьи из высшего среднего класса после смерти сына получил «Оскар».
Роберт Редфорд
актер
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить