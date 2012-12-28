Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд
За свою продолжительную карьеру Редфорд создал множество незабываемых образов в мировом кинематографе.
«Роберт Редфорд, идол большого экрана, ставший оскароносным режиссером, умер рано утром во вторник в своем доме в штате Юта. Ему было 89 лет», — говорится в материале.
Редфорд начал свою карьеру в 1959 году, выступая в театральных постановках на Бродвее и участвуя в различных телешоу. В 1962 году он дебютировал в полнометражном фильме «Охота на поле боя». Он известен своими ролями в фильмах «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969), «Вся президентская рать» (1976) и «Три дня Кондора» (1975).Редфорд занялся режиссурой в 40 лет — за свой первый фильм «Обычные люди» (1980) о распаде семьи из высшего среднего класса после смерти сына получил «Оскар».
