Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В липецком подъезде нашли тело женщины
Происшествия
В ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля пострадали оба водителя
Общество
Умную остановку за 350 тысяч разбил 19-летний липчанин
Происшествия
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Общество
Ельчанин продал охотничий нож участнику «Проверочной закупки»
Происшествия
Сегодня в Липецке: Евгений Гришковец в ЛГАДТ, что отпугивает в вакансиях и какую зарплату трубуют липчане
Общество
«Произошёл возмутительный акт вандализма»
Общество
«Все работы — про графику. График до нас пока не довели»
Общество
В Ельце после столкновения с «Дэу» перевернулся автомобиль «Рено»
Происшествия
Читать все
46-летняя ельчанка перевела мошенникам три миллиона рублей
Происшествия
Затопленный подвал может обойтись управляющей компании в 300 000 рублей
Общество
У каждого жителя Липецкой области — по три банковские карты
Экономика
«Все работы — про графику. График до нас пока не довели»
Общество
В Липецке сегодня спустят Комсомольский пруд
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Предлагавшая скидки на маркетплейсе мошенница получила 2 года 10 месяцев колонии-поселения
Происшествия
В липецком подъезде нашли тело женщины
Происшествия
В Данковском районе со свалками боролись только на бумаге
Происшествия
Новые липецкие депутаты познакомятся друг с другом и коллегами 23 сентября
Общество
Читать все
В России
29
58 минут назад

В РФ изменятся правила расчета больничных и декретных выплат

Минтруд и Соцфонд России разрабатывают изменения в правила расчета пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам для сотрудников, работающих у нескольких работодателей.

Минтруд и Социальный фонд России работают над тем, чтобы изменить правила расчета и начисления пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, — заявила директор департамента развития социального страхования ведомства Людмила Чикмачева на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ), — передает РБК. Корректировки коснутся граждан, занятых у двух и более работодателей.

По действующим правилам, если работник занят в нескольких местах и за последние два года трудился у одних и тех же страхователей, он получает пособие по каждому месту работы. Если работник трудится у нескольких работодателей, но за последние два года был занят у других страхователей, то пособие платится только у одного страхователя, у которого работник занят на момент страхового случая, — по выбору самого работника. Сама сумма выплат рассчитывается из среднего заработка гражданина за два предшествующих календарных года, однако существуют минимальные и максимальные пороги. Так, например, в 2025 году размеры пособия по беременности и родам за 140 дней составляют минимально 103,3 тыс. рублей, максимально — 794,3 тыс. рублей.

«Сейчас у нас все пособия платит [Социальный] фонд. И логично, чтобы пособие было одно», — подчеркнула Чикмачева.

По ее словам, такой подход сможет сгладить несправедливость по отношению к молодым матерям.

«Тем более сейчас, вот, очень, тоже такая тема, про исчисление пособия по уходу за ребенком, когда женщина на нескольких местах работает, везде у нее небольшая зарплата, все в пределах [предельной взносооблагаемой] базы, а мы ей все равно платим пособие только с учетом заработка по одному месту работы. Это явно несправедливо по отношению к ней», — отметила Чикмачева.

Она отметила, что «не так просто» эту систему поменять, потому что «надо учесть все нюансы, чтобы не было хуже по сравнению с тем, что есть сейчас, чтобы человек не потерял». По ее словам, один из рассматриваемых вариантов — выплата единого пособия и расчет его размера с учетом суммирования двух взносооблагаемых баз по страховым взносам.

«Рассматриваем несколько вариантов, как нам это исчислять. Делать расчет, допустим, по каждому работнику. Если у него два работодателя, то, соответственно, предел будет — две предельные базы. Пособие одно, но две предельные базы, весь заработок учитываем, и человек, таким образом, не теряет при расчете пособие», — отметила директор департамента.

Впрочем, она отметила, что пока эта инициатива находится на этапе «набросков в изменении законодательства» и «просчитывания финансовой составляющей, того, как отразится на бюджете Соцфонда». «Но мы себе такую генеральную задачу поставили», — резюмировала она.
больничные
декретные
выплаты
1
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить