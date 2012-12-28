Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
В РФ изменятся правила расчета больничных и декретных выплат
Минтруд и Соцфонд России разрабатывают изменения в правила расчета пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам для сотрудников, работающих у нескольких работодателей.
По действующим правилам, если работник занят в нескольких местах и за последние два года трудился у одних и тех же страхователей, он получает пособие по каждому месту работы. Если работник трудится у нескольких работодателей, но за последние два года был занят у других страхователей, то пособие платится только у одного страхователя, у которого работник занят на момент страхового случая, — по выбору самого работника. Сама сумма выплат рассчитывается из среднего заработка гражданина за два предшествующих календарных года, однако существуют минимальные и максимальные пороги. Так, например, в 2025 году размеры пособия по беременности и родам за 140 дней составляют минимально 103,3 тыс. рублей, максимально — 794,3 тыс. рублей.
«Сейчас у нас все пособия платит [Социальный] фонд. И логично, чтобы пособие было одно», — подчеркнула Чикмачева.
По ее словам, такой подход сможет сгладить несправедливость по отношению к молодым матерям.
«Тем более сейчас, вот, очень, тоже такая тема, про исчисление пособия по уходу за ребенком, когда женщина на нескольких местах работает, везде у нее небольшая зарплата, все в пределах [предельной взносооблагаемой] базы, а мы ей все равно платим пособие только с учетом заработка по одному месту работы. Это явно несправедливо по отношению к ней», — отметила Чикмачева.
Она отметила, что «не так просто» эту систему поменять, потому что «надо учесть все нюансы, чтобы не было хуже по сравнению с тем, что есть сейчас, чтобы человек не потерял». По ее словам, один из рассматриваемых вариантов — выплата единого пособия и расчет его размера с учетом суммирования двух взносооблагаемых баз по страховым взносам.
«Рассматриваем несколько вариантов, как нам это исчислять. Делать расчет, допустим, по каждому работнику. Если у него два работодателя, то, соответственно, предел будет — две предельные базы. Пособие одно, но две предельные базы, весь заработок учитываем, и человек, таким образом, не теряет при расчете пособие», — отметила директор департамента.
Впрочем, она отметила, что пока эта инициатива находится на этапе «набросков в изменении законодательства» и «просчитывания финансовой составляющей, того, как отразится на бюджете Соцфонда». «Но мы себе такую генеральную задачу поставили», — резюмировала она.
